Polymarket, una delle principali piattaforme di mercati predittivi, ha confermato il furto di fondi di un numero imprecisato di utenti a seguito di una violazione di sicurezza da parte di terze parti. Un compromesso presso un fornitore esterno ha permesso agli hacker di iniettare codice malevolo nel sito web della compagnia, colpendo "alcuni utenti". L'azienda ha dichiarato di aver contenuto l'incidente e sta ora contattando le vittime colpite per rimborsarle integralmente.

Indagine sulla natura dell'attacco

Nonostante le rapide azioni di Polymarket per affrontare le conseguenze, persistono numerosi interrogativi sulla natura esatta della violazione.

Un portavoce della piattaforma ha confermato il furto di fondi degli utenti, ma ha rifiutato di fornire dettagli specifici sull'incidente. Parallelamente, è stata segnalata una campagna di phishing mirata agli utenti di Polymarket, con un furto stimato di circa 3 milioni di dollari in criptovalute. Un analista blockchain ha inoltre riportato perdite simili, affermando che i fondi sono stati sottratti a più di 11 vittime.

Implicazioni e reazioni del settore

L'attacco solleva seri dubbi sulla sicurezza delle operazioni di Polymarket, specialmente in un periodo già sotto scrutinio per l'azienda. Numerosi utenti sui social media hanno testimoniato la scomparsa dei propri fondi. La società ha recentemente affrontato critiche per aver pagato creatori di contenuti online affinché pubblicassero video ingannevoli, mostrando vincite lucrative che si sono rivelate false.

Misure di sicurezza e rischi futuri

Per rafforzare l'infrastruttura interna e migliorare la sicurezza complessiva, Polymarket sta esaminando gli accessi a chiavi critiche nei propri servizi backend e investigando altri segreti interni potenzialmente compromessi. Tuttavia, le strategie attuali dell'azienda non sembrano offrire protezioni sufficienti a prevenire futuri attacchi, come già evidenziato da una precedente vulnerabilità dell'amministratore del portafoglio su Polygon, che aveva causato una perdita di 700.000 dollari.

Nonostante le rassicurazioni del team di Polymarket, che ha insistito sul fatto che i fondi degli utenti e i sistemi principali non sono stati colpiti, l'episodio attuale evidenzia la crescente realtà delle minacce informatiche nel settore delle criptovalute e l'urgente necessità di strategie di sicurezza più robuste. Utenti e investitori attendono ulteriori aggiornamenti per comprendere appieno l'entità delle perdite e le future azioni di Polymarket per ripristinare la fiducia nella piattaforma.