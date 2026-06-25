Microsoft ha annunciato un rincaro dei prezzi delle console Xbox, effettivo dal 1° agosto 2026. Questa è la terza decisione in meno di due anni e riflette la crescente pressione sui costi delle componenti hardware, in particolare memoria e storage, segnando un cambiamento significativo nel panorama dei dispositivi consumer.

Dettagli sui rincari e le ragioni economiche

L'aumento riguarda entrambi i modelli. I modelli da 512 GB (Series S) aumenteranno di 100 dollari, raggiungendo i 499. Per i modelli da 1 TB, l'aumento sarà di 150 dollari: Series S 1 TB a 599; Series X digitale 1 TB a 750; Series X con lettore disco 1 TB a 800.

Microsoft ha inoltre comunicato la cessazione della produzione del modello da 2 TB, rendendo il taglio da 1 TB il massimo disponibile. I rincari sono dovuti a un'impennata dei prezzi di memoria e storage, aumentati di oltre 2,5 volte. L'azienda prevede che tali costi possano raddoppiare ulteriormente entro l'autunno 2027, scenario aggravato dalla crescente domanda per infrastrutture legate all'intelligenza artificiale e ai data center.

Misure di mitigazione, impatto sul mercato e scenari futuri

Per attenuare l'impatto, Microsoft ha introdotto soluzioni “Buy Now, Pay Later”, finanziamenti 0% APR (Amazon), nuovi programmi di trade-in, console “precedentemente giocate” e ricondizionate certificate (sconti fino a 100 dollari).

L'annuncio di Xbox segue quello di Apple (rincari Mac e iPad) ed evidenzia una tendenza di settore, con Sony (PS5 digitale) e Nintendo (Switch 2) che affrontano pressioni simili. Il boom dell'IA sta influenzando il costo dell'elettronica di consumo. Impatto significativo: la Series S, un tempo l'opzione più economica, ora costa quanto la Series X al lancio, stravolgendo la logica del calo prezzi e sollevando interrogativi sulla sostenibilità del modello console. Si tratta del terzo aumento in poco più di un anno. I prezzi resteranno sotto pressione almeno fino al 2027, con possibili ulteriori rincari. I consumatori hanno tempo fino al 31 luglio 2026 per acquistare ai prezzi attuali. La crisi dei costi di memoria e storage non colpisce solo Xbox, ma l'intero mercato.

Le strategie di mitigazione offrono un sollievo parziale, ma la dinamica di fondo rimane: i prezzi sono destinati a restare elevati nel breve-medio periodo, richiedendo un adattamento da parte di consumatori e competitor.