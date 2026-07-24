Ciip ha ufficialmente lanciato la sua nuova applicazione, disponibile dal 24 luglio 2026. Questa innovativa piattaforma è accessibile su dispositivi Android e iOS, oltre che in versione web, ed è stata specificamente progettata per semplificare la gestione delle utenze idriche, delle bollette e dei consumi. L'obiettivo è offrire agli utenti un servizio semplice, sicuro e veloce, fruibile in qualsiasi momento e da qualunque dispositivo.

La nuova piattaforma digitale di Ciip permette agli utenti di avere un controllo completo sulle proprie forniture.

È possibile visualizzare le forniture attive, consultare i dettagli dei contratti in essere, verificare lo stato dei servizi e accedere con immediatezza alle ultime bollette emesse. Tra le funzionalità chiave, l'applicazione offre la possibilità di effettuare pagamenti online in modo sicuro, scaricare le fatture in formato PDF per archiviarle facilmente, e consultare l'intero storico delle bollette. Gli utenti possono anche attivare la domiciliazione bancaria per i pagamenti e verificare in ogni momento le tariffe applicate ai propri servizi.

Un'attenzione particolare è dedicata al controllo dei consumi: l'app consente l'invio dell'autolettura, la consultazione dello storico delle rilevazioni e la visualizzazione di grafici dettagliati sull'andamento dei consumi.

Questo set di strumenti è pensato per promuovere una gestione più consapevole e responsabile della risorsa idrica.

Innovazione Digitale e Sostenibilità Ambientale

Il presidente di Ciip, Marco Perosa, ha enfatizzato l'importanza strategica di questa iniziativa, affermando che «la nuova applicazione rappresenta il futuro dei servizi Ciip». Perosa ha evidenziato come la digitalizzazione, ulteriormente supportata dall'introduzione di nuovi contatori intelligenti, sia un fattore cruciale per rendere l'azienda sempre più "green". Questo processo porta a una significativa riduzione del consumo di carta e, di conseguenza, a un minore impatto ambientale.

L'applicazione non solo ottimizza la gestione per l'utente, ma contribuisce anche agli obiettivi di sostenibilità di Ciip.

Tra le funzionalità aggiuntive, gli utenti possono scegliere di ricevere le bollette via e-mail, gestire eventuali deleghe e modificare i servizi attivi. La piattaforma assicura accessi sicuri e garantisce che tutte le operazioni siano completamente tracciabili, offrendo massima trasparenza. Queste innovazioni si inseriscono pienamente nel più ampio percorso di digitalizzazione e innovazione intrapreso da Ciip, con l'obiettivo primario di fornire servizi disponibili 24 ore su 24 e di contribuire attivamente allo sviluppo di una vera e propria smart city.

Specifiche Tecniche e Accessibilità dell'Applicazione

L'app Ciip è offerta gratuitamente ed è stata sviluppata specificamente per l'utilizzo su dispositivi mobili. Presenta una dimensione contenuta di soli 9,6 MB e una classificazione per età di "4+ anni", rendendola accessibile a un vasto pubblico. In termini di compatibilità, l'applicazione richiede iOS 16.6 o versioni successive per i dispositivi Apple, macOS 13.5 (o versioni successive) per i Mac dotati di chip Apple M1 o superiore, e visionOS 1.0 o successivo per i sistemi compatibili.

Lo sviluppatore responsabile dell'applicazione è CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA, con sede nella città di Ascoli Piceno. Un aspetto importante per la privacy degli utenti è l'indicazione da parte dello sviluppatore che l'app non raccoglie alcun dato personale tramite il suo utilizzo. Attualmente, l'interfaccia dell'applicazione è disponibile in lingua inglese.