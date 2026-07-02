IQM, la prima azienda europea di computazione quantistica a quotarsi su una borsa americana, ha fatto il suo debutto sul Nasdaq. L'operazione, che ha valutato la società circa 1,9 miliardi di dollari, è avvenuta tramite una fusione con una società di acquisizione per scopi speciali (SPAC). Tuttavia, la reazione del mercato è stata piuttosto contenuta, con il prezzo delle azioni che è rimasto al di sotto del livello di IPO durante il lancio, un segnale che potrebbe riflettere una cautela generale riguardo al futuro della tecnologia quantistica.

Le prospettive del settore quantistico

Nel suo prospetto, IQM stessa ha espresso una nota di cautela, avvertendo che una vasta adozione commerciale della tecnologia quantistica potrebbe non concretizzarsi mai. Questa ammissione è significativa, considerando le elevate aspettative e gli ingenti investimenti nel settore. Nonostante la continua evoluzione della tecnologia, la sua applicazione commerciale su larga scala rimane un obiettivo a lungo termine.

Nonostante queste incertezze, IQM continua a espandere la sua base clienti, offrendo sia computer quantistici fisici che accesso tramite cloud. Tra le istituzioni che hanno scelto i suoi servizi figurano il Centro di Ricerca Tecnica VTT della Finlandia e il Leibniz Supercomputing Centre in Germania.

Il numero di clienti è cresciuto da otto nel 2024 a ventidue nel 2025, indicando un'adozione commerciale modesta ma costante.

Radici europee e crescita globale

Fondata nel 2018 come spin-off dell'Università Aalto in Finlandia, IQM mantiene forti radici europee, con due terzi della sua forza lavoro basati nel paese. L'azienda ha ampliato la sua presenza globale con uffici a Monaco e in altre località, inclusi i recenti centri tecnologici quantistici nel Maryland, Stati Uniti. La fusione con Real Asset Acquisition Corp (RAAQ) ha generato circa 198 milioni di euro in nuova liquidità, che si aggiungono ai 300 milioni di dollari raccolti nel round di finanziamento di Serie B a settembre 2025.

Strategia e impatto geopolitico

L'interesse degli investitori nel settore rimane elevato, anche grazie alle dinamiche geopolitiche. Le iniziative negli Stati Uniti, come gli ordini esecutivi volti ad accelerare lo sviluppo quantistico, hanno spinto il Dipartimento dell'Energia a impegnarsi per lo sviluppo del primo computer quantistico tollerante agli errori entro il 2028. Questi sforzi beneficiano aziende come IQM, che collabora con istituzioni americane quali l'Oak Ridge National Laboratory.

Le quotazioni sui mercati internazionali non sono solo un simbolo, ma un mezzo fondamentale per attrarre i capitali necessari a sostenere la crescita e l'innovazione in un settore ancora emergente ma con un grande potenziale.

IQM, con la sua tecnologia avanzata, ha già venduto 23 computer quantistici a centri di ricerca, università e laboratori nazionali in tutto il mondo, consolidando la fiducia nel potenziale di questo mercato in evoluzione.

La quotazione di IQM rappresenta un passo cruciale per il settore quantistico in Europa, posizionando l'azienda come un attore di primo piano nella ricerca e commercializzazione delle tecnologie quantistiche. Tuttavia, le sfide persistono, non solo in termini di adozione tecnologica, ma anche nella gestione delle aspettative degli investitori e del pubblico.