L'intelligenza artificiale si è affermata come pilastro delle strategie di crescita per i giganti tecnologici come Google e Amazon. Tuttavia, la sua rapida espansione sta generando costi ambientali significativi. Recenti rapporti sulla sostenibilità di entrambe le aziende hanno rivelato un incremento delle emissioni di carbonio direttamente collegato all'uso intensivo dell'AI.

Il peso energetico dell'AI

Google ha registrato un aumento delle emissioni di carbonio del 25% rispetto all'anno precedente, mentre Amazon ha visto un incremento del 16%. Questi dati evidenziano come l'adozione dell'AI stia ostacolando il raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni precedentemente stabiliti.

Sia Google che Amazon hanno confermato un aumento del consumo energetico necessario per supportare l'infrastruttura AI in espansione, nonostante i continui investimenti in energie rinnovabili per compensare la propria impronta ambientale.

La complessità delle emissioni Scope 3

Un'analisi approfondita dei rapporti indica che una porzione crescente delle emissioni di queste aziende rientra nella categoria Scope 3. Questa include la produzione di beni e l'utilizzo dei prodotti venduti, ovvero le emissioni indirette che un'azienda non controlla direttamente. Per Amazon, le emissioni Scope 3 sono fortemente connesse ai data center e ai magazzini. Per Google, è probabile che l'infrastruttura dei data center rappresenti la causa principale di tale aumento.

L'impegno di Google nell'acquisto di energia pulita, sebbene significativo, non sembra essere sufficiente a bilanciare l'intensità energetica richiesta dalla crescente infrastruttura AI.

Sfide infrastrutturali e prospettive future

L'elevata domanda di risorse per l'AI sta spingendo le aziende a investire anche in fonti energetiche tradizionali, come il gas naturale, per soddisfare le necessità immediate. Parallelamente, la costruzione di nuovi data center contribuisce in modo sostanziale alle emissioni di carbonio, a causa dell'impiego di materiali ad alto impatto ambientale come cemento e acciaio. Queste criticità rischiano di compromettere gli sforzi per raggiungere gli obiettivi di net-zero, rendendo necessari ulteriori e consistenti investimenti in energie rinnovabili e in tecnologie innovative a basse emissioni di carbonio.

Verso una sostenibilità AI

Nonostante le sfide imponenti, sia Google che Amazon continuano a esplorare e implementare soluzioni per mitigare il loro impatto ambientale. Tra queste figurano l'acquisto di crediti di rimozione del carbonio e l'espansione dell'approvvigionamento di energia rinnovabile. Tuttavia, la corsa all'AI ha reso un percorso già complesso ancora più arduo, richiedendo un delicato bilanciamento tra innovazione tecnologica e responsabilità ambientale. Il futuro della sostenibilità nel settore dell'AI potrebbe richiedere un ripensamento strategico, dove le tecnologie sostenibili non siano solo un vantaggio competitivo, ma un motore fondamentale per un cambiamento positivo a livello di settore.