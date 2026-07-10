Fidji Simo, figura di spicco in OpenAI e a lungo responsabile del dialogo tra ricerca e settore commerciale, ha annunciato il suo passaggio da un incarico a tempo pieno a un ruolo di consulenza part-time. La decisione, comunicata in una nota interna del 9 luglio 2026, è motivata da un congedo medico prolungato e più gravoso del previsto, a seguito di una ricaduta della sua condizione neuroimmune.

Il percorso e il nuovo assetto in OpenAI

Simo era entrata in OpenAI a maggio 2025 come “CEO of Applications”, una posizione strategica creata appositamente per lei.

In questo ruolo, supervisionava le operazioni di business, prodotto e le attività generali dell'azienda, con figure chiave come il COO Brad Lightcap, la CFO Sarah Friar e il CPO Kevin Weil che riportavano direttamente a lei. L'obiettivo era riorganizzare la struttura aziendale, permettendo a Sam Altman di concentrarsi su ricerca, calcolo e sicurezza. Già membro del consiglio di amministrazione dal 2024, la sua ascesa la rendeva una candidata di primo piano per assumere ulteriori responsabilità dirigenziali in vista della futura IPO di OpenAI.

Tuttavia, una ricaduta della sua condizione neuroimmune, nota come POTS, ha richiesto un periodo di assenza prolungato, rendendo insostenibile il mantenimento dell'incarico a tempo pieno.

La transizione a un ruolo di consulenza part-time assicura la continuità del suo contributo, ma crea un vuoto significativo all'interno dell'esecutivo.

Un momento cruciale per l'azienda

L'allontanamento di Simo dal ruolo a tempo pieno avviene in una fase particolarmente delicata per OpenAI. L'azienda sta accelerando i preparativi per la quotazione in Borsa e deve contemporaneamente ridurre il divario nel segmento enterprise, dove la concorrente Anthropic sta guadagnando terreno. Simo era considerata un elemento essenziale per la crescita nel settore consumer e per l'espansione nel B2B. Negli ultimi mesi, il rallentamento nell'adozione di ChatGPT e il mancato raggiungimento degli obiettivi di fatturato hanno spinto OpenAI a ridimensionare gli investimenti sui prodotti consumer "laterali", focalizzandosi maggiormente su strumenti di produttività, coding e applicazioni orientate al business.

Implicazioni per la leadership e il futuro

Questo cambiamento riflette le pressioni a cui l'azienda è sottoposta, bilanciando crescita, esigenze finanziarie e controllo dei costi. La modifica del ruolo di una figura così strategica come Simo, seppur con il mantenimento di un coinvolgimento parziale, espone OpenAI a un potenziale rischio di leadership nelle operazioni commerciali. Allo stesso tempo, la sua permanenza, anche se ridotta, offre un punto di continuità prezioso in vista dell'IPO.

Il mercato attende ora risposte chiare da OpenAI: chi assumerà il suo posto a tempo pieno? Come verranno ridistribuite le responsabilità? E quale impatto avrà questa riorganizzazione sul lancio di nuovi prodotti o sull'integrazione nel settore enterprise?

In un contesto in cui l'intelligenza artificiale aziendale si afferma come elemento strategico per la competitività, il ruolo ricoperto da Simo – nella comunicazione esterna, nell'integrazione tra consumer ed enterprise e nelle dinamiche operative – rimane un punto di riferimento. La sua evoluzione verso una consulenza parziale non annulla il suo apporto, ma lo ridefinisce: il futuro di OpenAI, tra IPO e concorrenza, dovrà necessariamente trovare nuovi equilibri operativi.