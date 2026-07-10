OpenAI ha annunciato la chiusura di Atlas, il suo browser alimentato da intelligenza artificiale lanciato nell'ottobre precedente. Nonostante questa decisione, l'azienda non abbandona l'ambizione di integrare funzionalità avanzate di AI nella navigazione web. Al contrario, le capacità sperimentate in Atlas verranno ora ridistribuite e potenziate attraverso l'app desktop di ChatGPT e una nuova estensione per Google Chrome.

La ridefinizione della strategia AI di OpenAI

La dismissione di Atlas segue di pochi mesi la direttiva di Fidji Simo, CEO delle applicazioni di OpenAI, che aveva sollecitato una riduzione dei “side quest”, portando anche alla chiusura dello strumento di generazione video AI, Sora.

L'esperienza di Atlas, seppur breve, ha evidenziato una chiara conclusione per OpenAI: il browser è da intendersi come una funzione, non come la destinazione finale dell'interazione utente. Questa prospettiva ha guidato la scelta di integrare le funzionalità di navigazione “agentiche” di Atlas direttamente negli strumenti che gli utenti già utilizzano quotidianamente, come Chrome e l'applicazione desktop di ChatGPT. L'obiettivo è trasformare ChatGPT in una piattaforma operativa continua e multisfaccettata, che abbracci sia l'ambiente del browser che quello delle applicazioni desktop.

Le nuove frontiere di ChatGPT: estensione e app potenziata

Una delle innovazioni principali è l'introduzione dell'estensione di ChatGPT per Chrome.

Questa estensione conferisce al sistema di intelligenza artificiale la capacità di accedere al contesto della pagina web visualizzata, permettendo agli utenti di porre domande specifiche sui contenuti, riassumere testi complessi o avviare attività più articolate direttamente dal browser. Tale soluzione si posiziona come un diretto concorrente del Google Gemini Side Panel, che offre funzionalità analoghe.

Parallelamente, OpenAI sta rafforzando la sua app desktop di ChatGPT. Questa versione potenziata includerà un browser più robusto, consentendo agli utenti di navigare su siti web, effettuare login, scaricare file e interagire con le pagine senza dover abbandonare l'ambiente di ChatGPT. A supporto di ciò, un browser cloud separato opererà in remoto sui server di OpenAI, fungendo da ambiente in cui gli agenti dell'app possono eseguire compiti complessi per conto degli utenti.

Queste integrazioni mirano a rendere ChatGPT un vero e proprio spazio di lavoro continuo che si estende tra Chrome, l'app desktop e un agente AI dedicato.

Le reazioni della comunità e le sfide future

La transizione da Atlas ha generato un vivace dibattito all'interno della comunità, in particolare nel subreddit r/ChatGPTAtlas. Molti utenti hanno espresso il loro disappunto per la chiusura e la conseguente frammentazione delle esperienze. Si sono manifestate perplessità e confusione riguardo all'evoluzione e alla coesistenza delle nuove app desktop, con interrogativi sulla relazione tra “Codex/Work” e la “nuova app desktop di ChatGPT”. Alcuni hanno lamentato una storia delle chat separata e problemi di usabilità, evidenziando la mancanza di integrazione tra progetti come Codex, Work e ChatGPT.

Nonostante le critiche, l'estensione aggiornata per Chrome, talvolta identificata come “ChatGPT Search”, è stata indicata da alcuni come l'esperienza più vicina a quella offerta da Atlas, sebbene persistano dubbi sulle sue funzionalità complete e sul suo stato attuale. La strategia di OpenAI appare chiara: consolidare le funzionalità di AI all'interno di un ecosistema ChatGPT esteso, sfruttando la versatilità degli strumenti esistenti e abbandonando progetti autonomi per favorire un'esperienza utente più integrata e potente.