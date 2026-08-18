Bluesky, il social network decentralizzato ideato da Jack Dorsey, ha annunciato un nuovo blackout della durata di 24 ore. L'interruzione è stata causata da un attacco Distributed Denial-of-Service (DDoS), che ha saturato i server con traffico illecito e reso il servizio indisponibile.

L'azienda ha confermato l'incidente, dichiarando: “We have upgraded our defenses in response, and we continue to monitor the situation,” senza fornire ulteriori dettagli tecnici sulle contromisure adottate o sull’entità del traffico malevolo.

Contesto degli attacchi DDoS

Questo episodio si inserisce in una serie di attacchi analoghi. Già ad aprile, Bluesky era stata colpita da un attacco DDoS che causò blackout intermittenti su feed, notifiche, thread e funzionalità di ricerca, costringendo l’azienda a lavorare per mitigare l’assalto. Il servizio si stabilizzò solo dopo circa 24 ore.

In quell’occasione, il gruppo iraniano “313 Team” rivendicò l’attacco, sebbene l’azienda non avesse confermato ufficialmente l’attribuzione. Il CERT-EU aveva segnalato che il 313 Team, legato all’Iran, si era attribuito la responsabilità dell’attacco contro Bluesky.

Implicazioni tecniche e difensive

Un attacco DDoS comporta l’invio massivo di richieste fasulle da parte di botnet o reti di dispositivi compromessi, al fine di esaurire le risorse di rete o computazionali del servizio.

L’azienda ha dichiarato di aver rafforzato le difese, ma non ha precisato le soluzioni specifiche adottate, come mitigazione a livello di rete, rate-limiting dinamico, utilizzo di CDN o servizi anti-DDoS dedicati.

La ripetizione di questi attacchi indica una vulnerabilità sistemica nell’architettura infrastrutturale. Bluesky, pur essendo una rete decentralizzata che dovrebbe beneficiare di resilienza e distribuzione del carico, sembra esposta a perimetri vulnerabili che colpiscono componenti strategici come i server PDS (Personal Data Server) o API centralizzate.

Reazioni della community e prospettive

Sui forum, utenti e ricercatori di sicurezza hanno dibattuto intensamente sull’evento: alcuni riferiscono che gruppi legati all’Iran avrebbero rivendicato l’attacco, sebbene non vi sia una conferma ufficiale da parte di Bluesky.

Il tema della “resilienza” è tornato frequentemente nei commenti, con lamentele sulle frequenti interruzioni, a volte attribuite sarcasticamente al cosiddetto “vibe coding”, segnalando una fragilità percepita della piattaforma.

L’ondata recente di DDoS costituisce un pattern preoccupante per Bluesky. La rete decentralizzata, pur promettendo maggiore sicurezza, sembra esposta a attacchi ripetuti e mirati su nodi critici. La sfida futura sarà rendere la piattaforma in grado di assorbire attenzioni malevole persistenti senza disservizi prolungati.

È necessaria una strategia difensiva strutturata: identificare i punti centralizzati, rafforzare la scalabilità difensiva, investire in infrastrutture anti-DDoS avanzate e ampliare la ridondanza operativa.

Solo così Bluesky potrà affrontare attacchi sempre più sofisticati e garantire una fruizione stabile agli utenti. Il nuovo blackout è un campanello d’allarme che richiede un ripensamento profondo del sistema di difesa. Bluesky deve diventare proattiva e resiliente per tracciare con sicurezza il proprio futuro tra i social decentralizzati.