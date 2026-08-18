Una significativa innovazione è stata introdotta con l'attivazione della funzione Wi-Fi Motion su milioni di router Xfinity di nuova generazione. Questa tecnologia consente al router di rilevare movimenti all'interno dell'abitazione, sfruttando le interruzioni nel segnale Wi-Fi tra il gateway e i dispositivi statici connessi. L'utente riceve notifiche tramite l'app Xfinity quando si trova fuori casa. Il vantaggio è un monitoraggio domestico "senza telecamere" e senza costi aggiuntivi, per una sicurezza di base.

Funzionamento e disponibilità

La funzione Wi-Fi Motion è un'opzione attivabile liberamente (opt-in), disponibile per i modelli di router Xfinity XB7 e successivi.

Una volta abilitata, il sistema analizza la discontinuità del segnale Wi-Fi tra il gateway e fino a tre dispositivi sempre connessi, come stampanti o console, per rilevare movimenti nell'ambiente. Il raggio di rilevamento è esteso, potendo coprire più stanze o piani. Non offre una localizzazione precisa, ma indica quale dispositivo ha rilevato l'attività.

Le implicazioni per la privacy

Nonostante l'utilità, il modello di condivisione dei dati associato solleva perplessità. L'attivazione di Wi-Fi Motion implica un'autorizzazione a Comcast per trasmettere le informazioni generate a terzi, anche senza preavviso, in situazioni come indagini giudiziarie, contenziosi o su ordine di un tribunale. Il supporto Xfinity conferma la possibilità di divulgare tali dati a terze parti senza ulteriore notifica.

Reazioni e dibattito online

Il lancio ha generato un ampio dibattito online, con utenti che descrivono la funzione come un "radar domestico" che "vede attraverso i muri". Molti si chiedono perché affidarsi a un provider per il rilevamento di presenza, considerando la disponibilità di dispositivi economici di motion sensing. Una critica ricorrente riguarda la difficoltà di gestire la privacy retroattivamente: una volta attivata, i dati rimangono a disposizione dell'ISP, rendendone complessa recupero o rimozione.

Contesto e prospettive future

L'integrazione del rilevamento di presenza tramite Wi-Fi nei router domestici, sebbene la tecnologia non sia inedita, introduce un nuovo paradigma di sorveglianza passiva.

Questa capacità, attivabile dall'utente, potrebbe essere sfruttata su larga scala dai fornitori di servizi Internet. È necessaria una riforma delle policy sulla privacy per i dispositivi in casa, con regole chiare su trasparenza, limiti d'uso e audit dei dati. Senza tali garanzie, una funzione innocua rischia un monitoraggio involontario delle abitudini.

Wi-Fi Motion rappresenta un passo verso il concetto di "casa come sensore". La sfida è garantire che la protezione domiciliare non minacci la privacy dei dati personali. La fiducia nel network domestico è a rischio senza norme solide.