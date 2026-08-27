Fibercop e l’Università degli Studi di Napoli Federico II hanno formalizzato un'importante collaborazione, siglando un accordo strategico volto a promuovere l'innovazione delle reti e lo sviluppo di nuove soluzioni tecnologiche nel cruciale settore delle infrastrutture digitali. L'intesa, ufficializzata a Napoli, ha visto la partecipazione dei vertici di entrambe le prestigiose realtà, sottolineando l'impegno congiunto verso il progresso tecnologico e la digitalizzazione del Paese.

Obiettivi della Collaborazione per l'Innovazione

La collaborazione tra Fibercop e l'ateneo partenopeo si articolerà attraverso diverse iniziative chiave.

Saranno intraprese attività di ricerca congiunta, programmi di formazione avanzata e la sperimentazione di nuove tecnologie essenziali per la digitalizzazione delle reti. L'obiettivo primario è duplice: da un lato, favorire la crescita di competenze specialistiche altamente qualificate; dall'altro, promuovere l'adozione di soluzioni innovative all'avanguardia nel vasto campo delle infrastrutture digitali. Questo accordo mira in modo specifico a rafforzare il legame tra il mondo accademico e quello industriale, generando sinergie capaci di concretizzarsi in progetti reali e significative opportunità di sviluppo per giovani studenti e brillanti ricercatori.

Durante la cerimonia di presentazione, i vertici di Fibercop e dell'Università Federico II hanno unanimemente evidenziato l'importanza strategica di questa iniziativa, sia per lo sviluppo del territorio campano sia per l'intero sistema produttivo locale.

È stato affermato che 'Questa collaborazione rappresenta un passo fondamentale verso la trasformazione digitale del Paese', sottolineando la visione a lungo termine e l'impatto potenziale dell'intesa sulla modernizzazione infrastrutturale.

L’Impegno dell’Università Federico II

L'Università degli Studi di Napoli Federico II, con la sua storia illustre che affonda le radici nel 1224, si conferma come uno dei principali atenei italiani. L'istituzione accademica vanta un ruolo di rilievo nella ricerca scientifica e tecnologica, distinguendosi per la sua costante attività in numerosi progetti di innovazione. La Federico II collabora attivamente con un'ampia rete di aziende e istituzioni, sia a livello nazionale che internazionale, con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo di nuove tecnologie e assicurare la formazione di figure professionali altamente qualificate, essenziali per il mercato del lavoro moderno e per le sfide della digitalizzazione.

Fibercop, azienda leader e specializzata nella realizzazione e gestione di infrastrutture di rete, ha da tempo intrapreso un percorso di partnership strategiche con enti di ricerca e università. Questa politica aziendale è finalizzata a favorire la diffusione di soluzioni avanzate nel dinamico settore delle telecomunicazioni. L'accordo siglato con l'Università Federico II si inserisce perfettamente in questa consolidata strategia di collaborazione e innovazione, con la chiara ambizione di offrire un contributo significativo alla crescita del sistema digitale italiano nel suo complesso, rafforzando la competitività e l'efficienza delle infrastrutture nazionali.