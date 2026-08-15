L'energia da fusione, un tempo considerata una promessa lontana, è oggi un settore di investimento concreto. Numerose startup hanno superato la soglia dei 100 milioni di dollari di capitale raccolto, segnando un'accelerazione senza precedenti nel comparto.

Commonwealth Fusion Systems: il colosso della fusione

Commonwealth Fusion Systems (CFS) ha raccolto circa un terzo del capitale privato totale destinato alla fusione. Con un ultimo round da 863 milioni di dollari, il totale si avvicina ai 3 miliardi di dollari. La centrale SPARC, basata su un tokamak con magneti superconduttori ad alta temperatura (sviluppati con il MIT), è attesa operativa tra fine 2026 e inizio 2027.

Successivamente, è previsto ARC, un impianto commerciale da 400 MW, con Google che acquisirà il 50% della produzione.

TAE Technologies: tra tecnologia e finanza

Fondata nel 1998, TAE Technologies ha annunciato a dicembre 2025 una fusione con Trump Media & Technology Group. L'operazione garantirà 200 milioni di dollari, più ulteriori 100 milioni alla registrazione SEC, valutando la compagnia a 6 miliardi di dollari. Prima di questa fusione, TAE aveva già raccolto 150 milioni in un round a giugno, per un totale di 1,79 miliardi di dollari.

Helion: elettricità diretta entro il 2028

Con sede a Everett, Washington, Helion mira a generare elettricità diretta entro il 2028. Il suo reattore a fusione converte il calore direttamente in corrente elettrica.

Dopo un round da 465 milioni a giugno e uno precedente da 425 milioni a gennaio 2025, ha totalizzato circa 1,5 miliardi di dollari.

Tokamak Energy: compattezza e innovazione

La britannica Tokamak Energy impiega un tokamak quasi sferico per ottimizzare i costi dei magneti. Dopo aver generato plasma a 100 milioni di gradi nel 2022, ha ottenuto 125 milioni a novembre 2024 per espandere il settore dei magneti e contribuire al programma britannico STEP. Il capitale complessivo raccolto è di 336 milioni di dollari.

Zap Energy: fusione ibrida e nuova direzione

Zap Energy, anch'essa di Everett, comprime il plasma con corrente elettrica, evitando i magneti. Ha raccolto 327 milioni di dollari e ha annunciato un pivot strategico verso impianti ibridi fusione-fissione, sotto la guida della nuova CEO Zabrina Johal.

Type One Energy: il modello “chiavi in mano”

Type One Energy progetterà un reattore stellarator sul sito di una vecchia centrale a carbone della TVA. Il suo modello di business prevede la cessione della tecnologia a operatori locali. Ha raccolto 269 milioni di dollari, inclusi 87 milioni in un pre-round in vista di un Series B da 250 milioni.

Proxima Fusion: il potenziale europeo

La startup europea Proxima Fusion ha ottenuto un round Series A da 130 milioni di euro (circa 185 milioni di dollari), focalizzandosi sul design stellarator basato su configurazioni magnetiche torsionate.

Focused Energy: laser e ambizione tedesca

Focused Energy ha raccolto 240 milioni di dollari in un Series A a giugno 2026, più 200 milioni in grant, per un totale di 400 milioni di dollari.

Il suo primo round europeo ammonta a 210 milioni di euro, di cui 60 milioni da RWE, destinati alla realizzazione della prima centrale commerciale in un sito già attrezzato a Biblis, Germania.

Approcci innovativi: Xcimer, Thea, First Light

Xcimer, fondata nel 2022, ha raccolto 100 milioni di dollari in un Series A per sviluppare Phoenix, il più potente laser privato per fusione, e sistemi modulabili. Thea Energy ha ottenuto 100 milioni in un Series B nello stesso periodo, portando il capitale totale a 130 milioni di dollari. First Light Fusion ha raccolto 108 milioni di dollari con un metodo di fusione alternativo basato su proiettili, e ora fornisce tecnologie ad altre aziende.

Trend globale e prospettive future

Il volume complessivo di capitali privati nel settore della fusione ha superato i 13 miliardi di dollari, con almeno 17 startup che hanno superato la soglia dei 100 milioni. In Europa, progetti come quelli di Proxima Fusion e Focused Energy evidenziano una convergenza di interesse pubblico e privato verso infrastrutture esistenti e iniziative ambiziose. Questo scenario rivela un settore altamente innovativo e diversificato, dove la fusione non è più una promessa remota, ma un'industria in rapido sviluppo. Diverse tecnologie – tokamak, stellarator, confinamento a corrente, laser avanzati – competono, ma tutte mirano a una svolta commerciale entro il decennio.