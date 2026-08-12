La startup svedese Lovable, pioniere del concetto di vibe coding nell'intelligenza artificiale applicata allo sviluppo software, ha ufficialmente chiuso un nuovo finanziamento di Serie C da 400 milioni di dollari. Questa operazione porta la sua valutazione post-money a 13,3 miliardi di dollari, più del doppio rispetto ai 6,6 miliardi registrati nel dicembre 2025. Il round è stato guidato da Menlo Ventures e dal neo-lanciato Scaleup Europe Fund, gestito da EQT nell’ambito dell’iniziativa Horizon Europe, con la partecipazione di oltre una dozzina di altri investitori di spicco nel settore tecnologico, tra cui CapitalG, Accel e Salesforce Ventures.

Accelerazione finanziaria e crescita esponenziale

L'incremento di valutazione, che ha visto la startup più che raddoppiare in soli otto mesi (da 330 milioni a 6,6 miliardi nel dicembre 2025), evidenzia una fiducia straordinaria nel suo modello di business. Nel giugno 2026, Lovable ha raggiunto un fatturato annualizzato (run rate) di 500 milioni di dollari, supportato da 60 milioni di progetti ospitati e 900 milioni di visite mensili. Un accordo pluriennale con Google Cloud ha inoltre quintuplicato l’utilizzo delle infrastrutture cloud, rafforzando l’immagine di una piattaforma in forte espansione e adozione.

Il “vibe coding” e l'impatto europeo

Lovable è rapidamente diventata un simbolo rilevante dell’innovazione europea, fungendo da motore non solo di crescita economica ma anche di diffusione di nuovi paradigmi nell’interazione uomo-macchina.

Il concetto di “vibe coding” si riferisce all’uso di prompt naturali per generare applicazioni complete, abbattendo le barriere tecniche tra utenti e sviluppo software, includendo anche i non-developer. L’attuale accelerazione, sostenuta da fondi europei come lo Scaleup Europe Fund, riflette una strategia volta a costruire un'alternativa robusta ai grandi centri della Silicon Valley, valorizzando competenze e infrastrutture locali e posizionando l'Europa come hub credibile per l'AI di nuova generazione.

Strategie future e sfide di sostenibilità

Guardando al futuro, Lovable si concentra su consolidamento e scalabilità. L'obiettivo è portare l'infrastruttura Google Cloud a pieno regime, rafforzare i modelli di AI proprietari e mantenere un vantaggio competitivo in un settore che vede l'emergere di altri attori nell'AI-coding.

Il finanziamento da 400 milioni di dollari offre ampio margine per sviluppare nuovi agenti AI, espandere i team e internazionalizzare l'offerta. Tuttavia, la valutazione record solleva la questione della sostenibilità: la startup dovrà dimostrare di saper tradurre questa crescita in ricavi reali e margini, sviluppando un ecosistema stabile attorno al suo modello di coding intuitivo.

Il successo di Lovable rappresenta un caso esemplare per l'intero mercato, dimostrando come una startup altamente tecnologica possa emergere in Europa, scalare rapidamente e attrarre capitali significativi grazie a una narrativa vincente e metriche solide. Con questa iniezione di Serie C e una valutazione che supera i 13 miliardi di dollari, Lovable non è più solo una startup emergente, ma un benchmark per l'AI europea, capace di ridefinire il rapporto tra software, creatività e accesso democratizzato alla tecnologia.