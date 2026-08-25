Luffu, la startup fondata dagli ex creatori di Fitbit James Park ed Eric Friedman, ha presentato Luffu Link, un dispositivo indossabile con connettività LTE progettato per monitorare la salute e la sicurezza di chi lo indossa.

Il bracciale combina il monitoraggio continuo di diversi parametri di salute con la registrazione vocale, la localizzazione e la possibilità di contattare persone di fiducia in caso di necessità, anche quando non è disponibile uno smartphone.

Il dispositivo, attualmente proposto a 250 dollari, è disponibile per il preordine e dovrebbe essere spedito all'inizio del 2027.

È disponibile in tre colori: oro, nero e blu.

Luffu Link rappresenta un ulteriore passo nella missione della startup di sviluppare un sistema intelligente per la gestione della salute e dell'assistenza familiare. Il dispositivo si affianca all'app Luffu, lanciata all'inizio dell'anno, che utilizza l'intelligenza artificiale per raccogliere e organizzare le informazioni sulla famiglia, imparare le abitudini quotidiane e segnalare eventuali cambiamenti significativi.

Dall'esperienza personale dei fondatori

Luffu nasce anche dalle esperienze personali di Park e Friedman, alle prese con la gestione delle esigenze delle proprie famiglie e dei genitori anziani. L'obiettivo è offrire ai familiari una visione più chiara dello stato di salute dei propri cari, senza la necessità di controlli continui che possano far sentire monitorata la persona assistita.

"Quando diventi il caregiver di una famiglia, o l'amministratore delegato della famiglia, queste persone trascorrono un'enorme quantità di tempo a farlo", ha spiegato Park in un'intervista a TechCrunch. "Le ricerche mostrano una media di oltre 27 ore alla settimana, che è una quantità folle di tempo... Penso che la tecnologia possa svolgere un ruolo importante nel contribuire a ridurre questo carico, ma, come abbiamo scoperto, gli strumenti per aiutarli sono piuttosto frammentati".

Registrazione vocale e monitoraggio continuo

Gli utenti di Link possono premere un pulsante e registrare vocalmente informazioni direttamente nel momento in cui si verificano, dagli aggiornamenti sui farmaci ai sintomi, dai pasti all'umore, fino ai promemoria.

L'app Luffu organizza quindi i dati e li integra nel quadro complessivo delle informazioni familiari.

Il dispositivo è pensato per un mercato che comprende caregiver familiari, anziani che vivono in autonomia e adulti attenti alla propria salute e sicurezza.

Il wearable raccoglie inoltre in modo continuo dati standard relativi a salute e benessere, tra cui attività fisica, sonno, frequenza cardiaca a riposo, calorie consumate, variabilità della frequenza cardiaca (HRV) e frequenza respiratoria.

L'obiettivo è individuare i modelli quotidiani, monitorare i cambiamenti nel tempo e fornire informazioni personalizzate o avvisi in presenza di variazioni rilevanti.