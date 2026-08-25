OpenAI sta espandendo il suo orizzonte con l'introduzione di ChatGPT Work, un prodotto da 20 dollari al mese pensato per estendere la logica degli agenti d’intelligenza artificiale – finora prevalentemente a supporto degli ingegneri del software – anche a una vasta gamma di professionisti non tecnici. Questo include figure come contabili, investitori, medici e altri lavoratori della conoscenza che utilizzano il computer nelle loro attività quotidiane. ChatGPT Work si basa su Codex, una piattaforma estesa e adattata per permettere agli utenti non programmatori di assegnare compiti complessi a un agente AI, che li esegue autonomamente, superando la semplice risposta a singole domande.

L'espansione degli agenti AI

L'applicazione è stata testata e alcuni ingegneri di OpenAI, tra cui Andrew Ambrosino, Thibault Sottiaux, Akshay Nathan e Joe Gershenson, sono stati intervistati. Sottiaux, capo prodotto di OpenAI, ha evidenziato l'obiettivo di rendere la potenza degli agenti di coding accessibile a tutti, con un'esperienza sicura e intuitiva, disponibile su mobile e web. L'interfaccia utente è stata progettata per adattarsi alle esigenze umane, non viceversa, ricordando lo skeuomorfismo con pulsanti semplici e selezione di progetti e plugin. Ambrosino ha riconosciuto il rischio che un messaggio privato possa essere utilizzato senza consenso, affermando di accettare tale rischio personale.

Strategia di mercato e sfide di adozione

La strategia commerciale di OpenAI mira a rendere gli agenti utili in settori diversi dalla programmazione, dove un maggiore consumo di token può generare più valore. Concorrenti verticali come Harvey per il diritto e Clay per le vendite stanno adottando approcci simili. L'azienda intende colmare il divario tra uso interno ed esterno: uno studio interno ha evidenziato che a giugno scorso Codex era utilizzato dal 98% dei dipendenti, ma solo dal 17% degli abbonati aziendali e meno dell'1% di quelli individuali. Complessivamente, Work e Codex contano circa 20 milioni di utenti, una cifra ancora contenuta rispetto al miliardo di persone che utilizzano ChatGPT online.

L'adozione pratica di ChatGPT Work, che costa 20 dollari al mese, ha rivelato alcune frizioni, come richieste di autorizzazione estese (ad esempio, l'accesso completo a Google Drive), la disponibilità di alcune funzioni solo nella versione web e la necessità di impostare il tool al massimo livello di “sforzo” per un funzionamento affidabile.

Applicazioni pratiche e limiti attuali

OpenAI propone ChatGPT Work per attività di coordinamento basate sui dati: dalla generazione di report settimanali alla trasformazione di fogli di calcolo in strumenti di pianificazione, fino alla creazione di dashboard e memo d'investimento. Esempi concreti includono la generazione di grafici da conversazioni Slack, la pianificazione di vacanze, l'importazione di calendari scolastici in Google Calendar, la creazione di dashboard finanziari e l'invio di riepiloghi settimanali di ricerche sull'IA.

Il target immediato sono professionisti non tecnici: contabili, investitori, medici, team finanziari e di comunicazione. I risultati osservati sono piccoli ma concreti, come l'analisi di calendari scolastici disordinati e l'automatizzazione di compiti che prima richiedevano script Python.

Sicurezza, dati e prospettive future

Sottiaux ha affrontato le preoccupazioni relative alla privacy e all'accesso di ChatGPT Work a email e iMessage, sottolineando l'investimento di OpenAI in una robusta infrastruttura di sicurezza (safety stack), modelli allineati e benchmark trasparenti che attestano la sicurezza e l'allineamento dei modelli. I dati sulla solidità derivano da uno studio supportato da OpenAI sulle adozioni interne e da un benchmark interno GDPval.

Tuttavia, test indipendenti, condotti con un modello identico (GPT-5.5), hanno dimostrato che un harness open source può superare le prestazioni di Codex. Fino ad aprile, Claude Code di Anthropic guidava le statistiche di download, con Codex in vantaggio solo di recente, suggerendo che la differenza attuale possa dipendere più dalla qualità del modello che dall'harness.

Tra i rischi e le limitazioni figurano l'accesso profondo ai dati personali (email, Slack), la mancanza di dashboard trasparenti sui costi (un reporter ha stimato 65 dollari per 80 milioni di token in 4 giorni), la difficoltà di valutare output non tecnici e la possibile dipendenza dalla piattaforma per configurazioni e permessi.

La risposta di Ambrosino al rischio dei messaggi privati è considerata un giudizio personale, non necessariamente applicabile a tutti gli utenti. Mario Zechner, creatore di Pi, ha commentato: “Everything is coding agent shaped... the reason is that they only have training data for coding agent tasks.” OpenAI continua a sviluppare e perfezionare ChatGPT Work, integrando feedback reali per migliorare le funzionalità e riducendo i prezzi, come l’offerta di Luna con l'80% di sconto, per rendere la tecnologia avanzata più accessibile a una base clienti più ampia.