Mirendil, startup fondata da ex membri di Anthropic, ha siglato un accordo pluriennale con Google Cloud del valore superiore a 100 milioni di dollari. L’intesa mira a potenziare la ricerca di Mirendil sull’AI auto-migliorante, un concetto chiave noto anche come recursive self-improvement. La partnership fornisce accesso a risorse computazionali avanzate, tra cui TPU di Google e GPU Nvidia, oltre a cluster gestiti per l’addestramento continuo dei suoi sistemi.

L’investimento è cruciale per la visione di Mirendil, sostenuta da un seed da 200 milioni di dollari a 1 miliardo di valutazione.

Il CEO Behnam Neyshabur ha sottolineato l’importanza di garantire la potenza di calcolo necessaria affinché un sistema AI possa «continuamente fare ricerca, migliorare la propria conoscenza e prestazioni, in campi come l’Alzheimer».

Il Concetto di AI Auto-Migliorante

L’AI auto-migliorante descrive sistemi di intelligenza artificiale capaci di affinare autonomamente le proprie capacità in modo iterativo, riducendo la supervisione umana. Questa visione, già esplorata da realtà come Anthropic, trova in Mirendil un’applicazione concreta, grazie all’esperienza dei co-fondatori, provenienti da contesti di ricerca AI all’avanguardia.

Risorse e Ottimizzazione Computazionale

L’accordo garantisce a Mirendil l’accesso a TPU di Google e GPU Nvidia.

Harsh Mehta, co-fondatore, ha evidenziato che la sfida è assegnare intelligentemente i carichi di lavoro alle infrastrutture più adatte. Questo approccio massimizza l’efficienza operativa e, riducendo i costi, estende i benefici ai clienti finali.

Google Cloud: Oltre i Limiti Fisici

Amin Vahdat, SVP e chief technologist AI & infrastructure di Google, ha sottolineato che l’avanzamento nell’AI non è solo potenza di chip, ma «come orchestriamo interi sistemi di intelligenza», superando i limiti fisici della scalabilità. Questa prospettiva è fondamentale per supportare le esigenze di Mirendil.

Impatto Strategico e di Ecosistema

Il supporto di Google Cloud rafforza Mirendil come partner strategico, permettendole di offrire AI di avanguardia anche a clienti enterprise.

Per Google, è un investimento nell’ecosistema delle AI lab indipendenti, complementare a hardware e cloud.

Mirendil e la Democratizzazione dell’AI

Fondata a fine giugno con un seed da 200 milioni di dollari e una valutazione di 1 miliardo, Mirendil mira a democratizzare l’AI di frontiera. L’obiettivo è rendere la ricerca avanzata accessibile a team esterni ai grandi laboratori, promuovendo l’innovazione.

Trend: Le Partnership Cloud nell’AI

L’accordo riflette un trend crescente: le startup AI cercano partnership cloud significative per risorse computazionali scalabili e sostenibili. I provider come Google integrano tali realtà nei propri ecosistemi, estendendo il valore dell’hardware tramite il software innovativo dei partner.

In sintesi, Mirendil trasforma l’ambizione di un sistema AI che fa ricerca su sé stesso in strategia concreta. Grazie alle risorse di Google Cloud, la startup può scalare verso un modello di AI autonoma che promette di accelerare la scienza, aprendo scenari inediti in settori come la biomedicina, i materiali e oltre. La sfida sarà convertire questa potenza di calcolo in progressi tangibili, bilanciando automazione e supervisione.