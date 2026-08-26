Ring, la divisione smart home di Amazon, ha annunciato l'introduzione di un innovativo standard di crittografia denominato TAKE (Throw Away the Key Encryption). Questo sistema è destinato a diventare l'impostazione predefinita per la crittografia video e il controllo utente, promettendo una protezione avanzata della privacy senza le limitazioni tipiche della crittografia end-to-end (E2EE).

Il funzionamento di TAKE: sicurezza e flessibilità

Lo standard TAKE si basa su un meccanismo di chiavi di crittografia rotanti, che vengono archiviate temporaneamente nel cloud.

Ring può accedere a queste chiavi solo per abilitare le funzionalità attive scelte dagli utenti. Un aspetto cruciale di questo sistema è che, una volta completata l'operazione richiesta, le chiavi vengono automaticamente eliminate entro 24 ore. Questo approccio garantisce che il controllo sui dati video rimanga saldamente nelle mani dell'utente, minimizzando il rischio di accessi non autorizzati e rafforzando la tutela della privacy.

Questa tecnologia avanzata permette a Ring di decrittare e processare temporaneamente i video degli utenti, rendendo possibili funzionalità intelligenti come gli Smart Alerts. Questi avvisi sono progettati per notificare gli utenti in tempo reale quando persone, veicoli o pacchi vengono rilevati nel campo visivo delle telecamere.

"Con TAKE, Ring offre le funzionalità intelligenti che ami e di cui ti fidi, per poi eliminare e 'gettare via' la chiave di crittografia. Solo tu mantieni le chiavi dei tuoi video", ha dichiarato la compagnia, evidenziando l'impegno verso la sicurezza dei dati.

Implementazione e recupero dell'account

Il nuovo standard TAKE è stato sviluppato prendendo come base il Messaging Layer Security (MLS), un protocollo di messaggistica aperto e riconosciuto, elaborato dalla Internet Engineering Task Force. La sua implementazione avverrà in modo graduale, con un lancio previsto a partire da settembre 2026. Una volta completato il rollout, TAKE diventerà il metodo predefinito di crittografia a livello globale per tutti i clienti Ring, sebbene la crittografia end-to-end (E2EE) rimarrà disponibile come opzione manuale per gli utenti che la preferiscono.

Un'altra caratteristica rilevante di TAKE riguarda le opzioni di recupero delle chiavi di crittografia. In caso di smarrimento o sostituzione di un dispositivo, gli utenti potranno recuperare le proprie chiavi semplicemente autenticandosi fisicamente vicino alle telecamere Ring. In alternativa, sono previste diverse modalità di recupero dell'account, tra cui l'utilizzo di una passphrase, backup basati su cloud, un altro dispositivo precedentemente approvato o l'impiego di chiavi di accesso specifiche.

Contesto e prospettive future sulla privacy

Negli ultimi mesi, Ring ha affrontato diverse critiche, in particolare per la sua funzione "Familiar Faces", che si avvale del riconoscimento facciale.

A giugno, una class action ha accusato Amazon di archiviare immagini di passanti senza il loro esplicito consenso. L'introduzione di TAKE e la transizione verso un sistema che non si affida esclusivamente all'E2EE potrebbero contribuire a mitigare alcune di queste preoccupazioni relative alla privacy, posizionando Ring come un attore proattivo nella protezione dei dati personali degli utenti.

TAKE rappresenta un traguardo significativo nella tutela della privacy degli utenti, ispirandosi ai principi fondamentali della crittografia end-to-end (E2EE) ma adattandosi in modo specifico alle esigenze della sicurezza domestica. Ogni chiave di crittografia viene utilizzata solo temporaneamente e poi scartata, garantendo che solo l'utente, e gli eventuali utenti condivisi di fiducia, mantengano un accesso continuo e esclusivo alle proprie registrazioni video tramite i dispositivi registrati. Questo rafforza l'impegno di Ring verso un controllo utente totale e una maggiore trasparenza nella gestione dei dati.