Amazon ha introdotto una nuova politica per gli utenti di Twitch che sta generando ampie discussioni tra i creator di contenuti. I materiali caricati sulla piattaforma, inclusi video in diretta, clip e chat, potranno essere utilizzati per addestrare modelli di intelligenza artificiale generativa. Questa autorizzazione è concessa per impostazione predefinita, rendendo necessario un intervento attivo da parte degli utenti che desiderano escludere i propri contenuti da questo processo di addestramento.

La logica dietro la scelta dell'opt-out

Durante un incontro trasmesso sul canale ufficiale di Twitch, i dirigenti Mary Kish e Mike Minton hanno spiegato che l’approccio opt-out è stato scelto per evitare una bassa partecipazione.

Mike Minton ha dichiarato esplicitamente: "Se fosse stato opt-in, nessuno avrebbe partecipato". Questa strategia ha tuttavia sollevato diverse critiche, poiché molti creator non sono consapevoli che i loro contenuti sono automaticamente inclusi, generando incertezza su quali materiali siano già stati impiegati da Amazon per l'addestramento dei suoi modelli di AI.

Reazioni dei creator e modalità di esclusione

La scelta di adottare una strategia opt-out ha provocato disappunto tra numerosi creator, i quali avrebbero preferito un meccanismo che richiedesse il loro consenso esplicito fin dall'inizio. Twitch ha ribadito che i creator manterranno il controllo sui loro contenuti. Per disattivare l'addestramento AI, l’opzione è disponibile tramite le Impostazioni del canale sotto la sezione "Sicurezza e Privacy".

Destinazione dei contenuti dopo l'opt-out

Se un creator decide di escludersi, i suoi video, clip e chat non verranno più inseriti nei modelli di AI generativa di Amazon. È importante notare, tuttavia, che questi contenuti potranno comunque essere utilizzati per altre funzionalità basate sull'intelligenza artificiale o sul machine learning, come le didascalie automatiche. Questa distinzione solleva ulteriori interrogativi sulla trasparenza e sul controllo effettivo che gli utenti possono esercitare sui propri dati.

Implicazioni per la sicurezza della comunità

Twitch impiega strumenti basati sull'AI, come AutoMod, per migliorare la sicurezza della piattaforma. Questi strumenti, tuttavia, non conservano i dati degli utenti né li utilizzano per generare nuovi materiali.

La piattaforma sostiene che disabilitare alcune di queste funzionalità per i singoli utenti potrebbe compromettere la sicurezza collettiva dell'intera comunità. Questa posizione evidenzia una tensione tra la protezione individuale dei dati e l'esigenza di mantenere un ambiente sicuro per tutti gli utenti.

In sintesi, la decisione di Twitch di adottare un sistema di opt-out per l'addestramento AI rappresenta un tentativo di bilanciare l'innovazione tecnologica con le preoccupazioni espresse dalla sua base di utenti. La risposta a lungo termine della comunità degli streamer a questa politica rimane un punto interrogativo.