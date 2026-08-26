Il Dipartimento di Giustizia e l’FBI hanno annunciato il 26 agosto 2026 il sequestro dei domini dei sistemi di hacking QScan e QTRouter. Operati dal gruppo cinese statale QTFY, questi sistemi coordinavano attacchi informatici su ampia scala e sono ora inoperativi. L’azione, coordinata con un tribunale californiano, ha causato una paralisi tecnica duratura: i domini erano codificati nel malware, essenziali per l’autenticazione e la comunicazione dei botnet.

Origine e modus operandi di QTFY

I sistemi erano gestiti dalla Nanjing Xinjiuwei Network Technology Company, su incarico dell’intelligence cinese, con clienti come il Ministero della Sicurezza di Stato.

Il malware QScan infettava dispositivi IoT globali (ospedali, contractor della difesa, agenzie federali), trasformandoli in nodi della rete QTRouter. Questi fungevano da proxy per camuffare l’origine degli attacchi, rendendoli difficili da individuare.

Bersagli e cronologia degli attacchi

Tra i bersagli figurano la NASA, la Federal Reserve, i Dipartimenti di Giustizia, Energia e Salute e Servizi Umani, i National Institutes of Health e il Senato degli Stati Uniti, compromesso fino al 2026. Gli attacchi risalivano al 2018. L’infrastruttura di QTFY ha permesso attacchi persistenti e difficili da rintracciare.

Collaborazione e dettagli del sequestro

La neutralizzazione dei domini è stata il risultato di un’azione combinata tra FBI, Dipartimento di Giustizia e partner privati.

Il centro Black Lotus Labs di Lumen Technologies ha monitorato il botnet per oltre un anno, fornendo dati alle autorità. Il sequestro è avvenuto tramite mandato del tribunale federale della California Meridionale, bloccando i domini a livello di registri e reindirizzando il traffico verso server controllati da FBI/DOJ. I domini sequestrati ospitavano avvisi ufficiali.

Implicazioni e precedente cibernetico

Questa operazione contro QTFY rappresenta un punto fermo nella difesa cibernetica statunitense, segnando un’escalation contro botnet statali. La cooperazione pubblico-privato è essenziale. Simili operazioni sono state condotte contro botnet come LummaC2 e PlugX, ma QTFY si distingue per infrastruttura avanzata e copertura temporale estesa (2018-2026).

La distruzione di QScan e QTRouter stabilisce un precedente: il sequestro di domini è una leva duratura per neutralizzare reti offensive. L’azione contro QTFY segna un passaggio chiave nella competizione cibernetica globale: non solo contrasto, ma prevenzione strutturale, richiedendo strumenti legali, tecnici e collaborativi per minacce sofisticate.