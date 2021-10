Tra riaperture graduali e ripartenza post Covid c'è un dibattito ancora aperto che è diretta conseguenza della pandemia. Si tratta dei modelli di lavoro - ibridi, in presenza o in totale smart working - che hanno condizionato l'intero periodo epidemico. Secondo Future of work: Italia, una ricerca sviluppata da LinkedIn - la rete professionale più grande del mondo, il 47% dei professionisti italiani, tra quelli che hanno partecipato al sondaggio, si è detta favorevole a un modello ibrido, che integri quindi il telelavoro con il lavoro in presenza.

Se si allarga il campo a chi preferisce lavorare solo da casa (il 23%) si arriva al 70% tra chi sceglie un modello misto e chi invece preferisce lo smart working. Solo il 30% dei partecipanti ha affermato di voler tornare a tempo pieno in presenza.

Lavorare da casa - sia che si tratti di un modello ibrido che di un totale smart working - significa per il 37% del campione selezionato da LinkedIn mantenere un equilibrio migliore tra la vita personale e il lavoro. Per ottenere però prestazioni competitive e lavorare in perfetta comodità occorrono connessioni all'avanguardia e di ultima generazione. Blasting News ha selezionato le migliori offerte vodafone per Fibra e Adsl che permettono la massima velocità di navigazione. Ogni offerta è valida sia su tecnologia Fibra, su misto Fibra/Rame e Adsl.

Call center Vodafone: utile per clienti e non

Conoscere le offerte della società è facile: per chi non è ancora cliente basta telefonare al numero verde gratuito per tutte le chiamate da rete fissa e mobile italiana 800.100.195.

Mentre per chi chiama da rete estera basterà digitare +39 349.2000190 per contattare l'azienda. Entrambi i numeri sono attivi dalle 8:00 alle 22:00.

Per i clienti invece c'è un numero che garantisce assistenza è il 190. Il numero è attivo tutti i giorni dalle 8:00 alle 22:00.

Offerta Vodafone Internet Unlimited più chiamate

Una delle offerte di base della multinazionale è quella Fibra disponibile a 24,90 euro al mese.

Senza costi di attivazione o vincoli di durata con spedizione gratuita. Inoltre se si restituisce la Vodafone Station - il modem che i clienti Vodafone ricevono al momento dell'attivazione dei servizi ADSL o fibra - è garantita la disdetta senza costi aggiuntivi. L'offerta garantisce la massima velocità senza limiti sulla GigaNetwork Fibra (si tratta di 2.5 Gigabit al secondo in FTTH). La connessione sarà inoltre ottimizzata dal modem grazie a un software intelligente che garantisce le massime prestazioni sui dispositivi. Con questa offerta le chiamate da telefono fisso verso altri fissi e mobili nazionali sono illimitate e comprese nel prezzo iniziale.

Internet Unlimited Netflix Edition

Tra le offerte di Vodafone c'è anche quella che combina la Fibra con l'intrattenimento di Netflix. Si tratta di un benefit che i clienti vodafone possono ottenere al prezzo di 37,90 euro al mese. Il costo di attivazione è gratuito, così come le spese di spedizione. Non c'è alcun vincolo di durata e la disdetta è immediata con la restituzione della Vodafone Station. Le chiamate sono illimitate verso fissi e mobili nazionali. Si tratta di un'offerta che integra internet alla massima velocità e senza limiti (fino a 2,5 gigabit al secondo in FTTH sulla GigaNetwork Fibra), il modem con wi-fi optimizer e il piano standard di Netflix, quindi i film e le serie tv preferite dall'utente in HD con la possibilità di connettere fino a 2 schermi contemporaneamente. L'offerta è valida anche per chi è già cliente Netflix e vuole aggiungere nuovi dispositivi al proprio profilo.

Family plan Netflix Edition

Una delle offerte Vodafone per tutta la famiglia è quella che integra i precedenti piani e li estende - al prezzo di 44,90 euro al mese - per l'intero nucleo familiare. Come le altre offerte non ci sono costi di attivazione, né spese di spedizione e oltre al modem l'utente riceverà il piano standard di Netflix - fino a 2 schermi contemporaneamente -, la possibilità di aggiungere su richiesta Vodafone Tv, una scheda Sim 5G con Giga illimitati sulla anche in modalità hotspot e minuti e sms illimitati. Per quanto riguarda le telefonate, saranno conteggiate con Scatto alla risposta verso fissi e mobile nazionali.

Vodafone connette milioni di persone e imprese alla società digitale

Vodafone è una multinazionale che si occupa di telefonia mobile e fissa. Fondata nel 1984 a Newbury, ha oggi la sua sede operativa a Londra. Sul sito dell'azienda si legge che l'impatto economico e occupazionale in Italia equivale a 5,7 miliardi con 5,6 miliardi di ricavo dalle vendite. Per rispondere all'emergenza Covid il colosso delle telecomunicazioni ha spostato in remoto l'intero Customer Service. Sono 90 inoltre i milioni di euro investiti nella sperimentazione del 5G con un occhio all'ambiente. Si legge sul sito: "La nostra rete e i nostri uffici sono già alimentati al 100% da fonti rinnovabili tramite l’acquisto di energia prodotta da fonti rinnovabili certificate".