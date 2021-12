Può capitare che in alcune zone dell'abitazione il segnale Wi-Fi sia più debole, a prescindere dal fatto che si usi una connessione in fibra o un'ADSL. Molto dipende dalla strutturazione della casa (per esempio se è a più piani o no), esistono però delle soluzioni che agevolano il lavoro del router e consentono così di aumentare il segnale Wi-Fi, ovvero dei dispositivi che permettono di colmare la perdita del segnale nei vari punti dell'abitazione.

Aumentare il segnale con il range extender e gli adattatori powerline

Per aumentare il segnale del Wi-Fi sono disponibili in commercio dispositivi dedicati denominati range extender, che consentono di portare il segnale del router in quelle zone della casa che normalmente non sono servite da quest'ultimo.

Questi dispositivi prendono il segnale da una rete Wi-Fi esistente e lo estendono per aumentarne la portata. Per sfruttarli al meglio bisogna posizionarli strategicamente all'interno dell'abitazione, ovvero in quelle zone dove il segnale è ancora forte, ma che non sono troppo distanti da quelle senza copertura.

Anche gli adattatori powerline sono dei dispositivi utili per aumentare un segnale Wi-Fi debole. Si collegano alla presa della corrente e grazie alla tecnologia delle onde convogliate trasmettono i dati attraverso la rete elettrica dell'abitazione. Si acquistano in coppia e il primario va collegato al router tramite cavo ethernet, mentre il secondo va posizionato nella stanza in cui si vuole estendere il segnale.

Sfruttare la condivisione della connessione del computer

Anche i computer che notoriamente sono presenti in casa possono essere trasformati in ripetitori di segnale wireless, basta ricorrere al sistema di condivisione della connessione internet previsto nei principali sistemi operativi per computer.

Questa tecnica di estensione del segnale non è paragonabile a quella di un range extender, ma si può almeno accrescere il segnale di qualche metro.

Ovviamente per funzionare il computer deve rimanere sempre acceso.

Per aumentare il segnale debole in alcune aree dell'abitazione si può procedere con altre migliorie, per esempio si può cambiare la posizione del router e posizionarlo nella parte centrale della casa, anche per ridurre la distanza dagli angoli in cui il segnale è più debole.

Cambiare il canale del Wi-Fi per evitare che il segnale sia disturbato

Alcune volte il segnale Wi-Fi può risultare debole in quanto il segnale del router può essere disturbato da altre connessioni (questo può capitare in zone densamente abitate come i condomini). In questo caso si consiglia di cambiare il canale Wi-Fi utilizzato dal dispositivo, infatti prediligere una delle sottobande potrebbe risolvere il problema.

Il canale può essere modificato accedendo al pannello di controllo del router: i canali disponibili sono 13, ma sarebbe preferibile sceglierne uno tra l'1, il 6 e l'11, in quanto sono quelli che hanno meno problemi di accavallamento con gli altri canali.