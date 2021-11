L'Adsl è una tecnologia a banda larga di telecomunicazioni che fa parte del più ampio gruppo denominato DSL. Si tratta di un mezzo per accedere a Internet, previa stipulazione di contratto con un provider, tramite il modem che viene collegato al cosiddetto "doppino telefonico", la linea di trasmissione che si collega alla presa telefonica. Si tratta della tecnologia che ha superato i vecchi 56K e che in Italia vanta una copertura ad ampio raggio.

Il termine Adsl sta per Asymmetric digital subscriber line (ovvero Linea asimmetrica di sottoscrizione digitale) e sfrutta l'ultimo miglio del cavo in rame, il doppino telefonico a cui si faceva riferimento precedentemente, nel collegamento tra l'utente e la centralina telefonica.

La copertura in Italia

Si tratta di una tecnologia che trasmette dati ad alta velocità e che quindi garantisce buone prestazioni per l'accesso internet e che, nonostante l'avvento e lo sviluppo della fibra (tra le tecnologie più potenti e veloci nella connessione a internet), rimane tra le più usate. Secondo recenti rilevazioni riportate anche dall'Agcom (Autorità per le garanzie nelle comunicazioni), il totale delle coperture di rete si assesterebbe intorno al 95% del territorio italiano. Nonostante ciò, esistono ancora le cosiddette aree bianche in cui le connessioni risultano assenti ma che, con determinati incentivi governativi voluti dal MISE (Ministero dello Sviluppo economico), dovrebbero essere coperte nei prossimi anni.

La velocità di navigazione della ADSL

Di base l'Adsl occupa la banda rimanente all'interno dello stesso cavo utilizzato per la Telefonia fissa grazie al fatto che utilizza frequenze diverse. Ne deriva una variazione nelle velocità di trasmissione dati che possono andare dai 640 Kb per secondo (da qui in avanti Kbps) fino a diverse decine di Megabyte al secondo (da qui in avanti Mbps) in download.

Mentre per quanto riguarda l'upload si viaggia dai 128 Kbps fino ad 1 Mbps. La velocità è diversa in base ai diversi erogatori di servizio e le tecnologie sviluppate permettono di raggiungere anche velocità molto più alte. Le connessioni Adsl di ultimissima generazione (Adsl2 o Adsl2+) possono arrivare anche a download di 12 o 24 Mbps e in upload raggiungono valori come 1,5 o 3,5 Mbps.

Le variabili però non dipendono solo da chi eroga i servizi ma anche - ad esempio - dai computer stessi o dai modem, così come anche la qualità dei cavi e del browser scelto per navigare può fare la differenza, allo stesso modo della distanza tra utente finale e centralina telefonica.

Le offerte per l’ADSL

Le offerte dei principali player in Italia sono valide sia per ADSL che per Fibra. Sui siti ufficiali dei gestori è possibile scoprire da quale tecnologia è servita l'abitazione dell’utente. Blasting News ha selezionato le offerte di quattro diversi gestori.

Offerte TIM

Una delle principali offerte di Tim è la Premium che può variare a seconda della tecnologia (Fibra, Adsl o FWA). L'offerta è valida anche sull'ADSL con modifiche della velocità dettate dalle limitazioni dovute a motivi tecnici.

Secondo quanto riporta il sito Tim infatti: "In caso di sola copertura ADSL si attiverà l’offerta PREMIUM ADSL con Internet fino a 20/1 Mbps" (20 in download e 1Mbps in upload). Al momento sul sito l'offerta disponibile - al costo di 29,90 euro al mese - prevede oltre alla massima velocità garantita per la tecnologia a disposizione dell'utente, il Modem Tim Hub+, il contributo di attivazione incluso nell'offerta e chiamate illimitate verso tutti.

Offerte Wind Adsl

L’offerta di Wind per l'ADSL permette di navigare fino a 20 mega al secondo (7 dove non disponibile) e ad 1 Mbps in upload. Si tratta anche in questo caso di offerte che variano in base alla disponibilità tecnologica dell'utente e che quindi avranno diverse velocità per ognuna delle varie capacità di connessione.

Il prezzo è pari a 25,99 euro senza costi di attivazione con chiamate illimitate verso fisso e mobile. Sono inclusi nell'abbonamento il Modem Super Wi-Fi e 12 mesi di Amazon Prime.

Offerte Vodafone Adsl

Al prezzo di 24,90 euro al mese con costo di attivazione e spedizione incluso oltre all'assenza di qualunque vincolo di durata, Vodafone - si legge sul sito - offre la massima velocità senza limiti per ogni tecnologia disponibile. Si va dal massimo di 2,5 giga al secondo in FTTH sulla GigaNetwork Fibra, fino ai 20 mega in download dell'Adsl. L'offerta Vodafone inoltre garantisce uno sconto mensile di 5 euro sul prezzo finale del prodotto rispetto ai 29,90 di effettivo valore dell'abbonamento secondo l'azienda.

Il modem con wi-fi Optimizer è incluso nel prezzo.

Offerta Fastweb ADSL

Così come per gli altri operatori, Fastweb garantisce la massima velocità disponibile per la tecnologia a disposizione dell'utente. L'offerta che Fastweb ha messo a disposizione dei potenziali clienti è Fastweb Casa Light al prezzo di 27,95 euro con incluso il modem FASTGate e nessun costo di attivazione. Non ci sono vincoli di durata e l'azienda garantisce la massima velocità e stabilità in ogni angolo della casa.

Breve storia della Adsl in Italia

Lo sviluppo e affermazione dell'Adsl si è avuta a partire dal 2000. Quando, soppiantando i vecchi modem, è riuscita ad imporsi per due motivi strategici ben precisi. In primo luogo per la velocità di trasmissione e quindi di navigazione, upload e download delle connessioni e poi perché le tariffe 'flat' direttamente collegate alle offerte ADSL abbattevano di tanto i costi del servizio un tempo a consumo. Infatti molte famiglie scelsero la nuova linea perché potevano pagare un canone mensile senza limiti di collegamento invece di pagare un determinato prezzo per ogni minuto che passavano sul web.