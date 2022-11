Open Fiber si occupa della realizzazione, gestione e manutenzione della rete in fibra ottica con tecnologia FTTH, acronimo di Fiber To The Home, vale a dire la tecnologia che permette di collegare i siti nelle centrali, alle unità immobiliari degli utenti finali con la fibra ottica. A differenza della tecnologia FTTC (Fiber To The Cabinet) nella quale il collegamento in fibra ottica si ferma all’armadio ripartitore situato sul marciapiede, con l'ultimo tratto che va dal cabinet stesso a casa del cliente coperto dal classico doppino di rame.

Open Fiber, una rete in fibra ottica su tutto il territorio nazionale

Secondo quanto si legge sul sito web ufficiale della società, la “mission” di Open Fiber è quella di realizzare un’infrastruttura di rete a banda ultra larga, interamente in fibra ottica FTTH, che copra tutte le regioni italiane e da mettere a disposizione di tutti gli operatori interessati, fornendo così agli utenti finali, un’ampia possibilità di scelta. Il piano industriale dell’azienda prevede il cablaggio in 271 città, in oltre 7 mila comuni e nelle aree industriali, con l’obbiettivo di arrivare a connettere circa 24 milioni di unità immobiliari ad una rete in fibra ottica che ha una capacità di trasmissione fino a 10 Gigabit al secondo.

Come contattare il customer service online di Oper Fiber

Oper Fiber non è un rivenditore diretto del servizio di connessione alla rete internet, per i quali si avvale di numerosi partner ufficiali, tra cui i principali operatori del settore come, tra gli altri, Vodafone, Fastweb, Sky wifi, Melita. L’azienda non dispone pertanto di un numero verde diretto a disposizione di clienti o potenziali tali, i quali possono comunque rivolgersi direttamente ad uno degli operatori che fornisce il servizio all’utente finale, il cui elenco può essere consultato sul sito aziendale.

Oper Fiber mette comunque a disposizione degli utenti un servizio online per mettersi in contatto con gli operatori.

Nel menù del sito web è infatti presente una sezione dedicata ai contatti che consente di richiedere informazioni di carattere generale oppure sulle zone coperte dalla rete di fibra ottica, indirizzando le richieste a seconda della tipologia di utente:

Utente residenziale;

Amministratori di condominio;

Business;

Pubblica Amministrazione;

Istituzioni Finanziarie.

Il form predisposto prevede, dopo l’inserimento dei dati del richiedente, tra cui un recapito telefonico ed un indirizzo e-mail per essere ricontattati, uno spazio per formulare la richiesta di informazioni o di assistenza tecnica e, eventualmente, inserire un file a supporto.

Sempre sul sito è inoltre presente una sezione riservata alle “faq” con le risposte alle domande più comuni, come le modalità di attivazione del servizio e le tempistiche.