Le previsioni settimanali sono decisamente favorevoli per il Cancro, l'Ariete e l'Acquario in ambito amoroso, ma ciò non toglie che altri segni siano meno fortunati. In calo il Capricorno e il Leone.

L'oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: le cose andranno decisamente meglio grazie alla fortuna che gira dalla vostra parte. In amore si verificherà un riavvicinamento e una successiva riappacificazione, mentre il lavoro sarà determinante per le vostre finanze entro la seconda metà della settimana.

Toro: le prospettive finanziarie subiranno un miglioramento sensibile, anche se lo stress potrebbe compromettere seriamente la riuscita di alcune mansioni nel lavoro. Forse alcuni giorni la situazione potrebbe subire un peggioramento, ma nel weekend avrete solo risvolti positivi.

Gemelli: lo stallo di carattere amoroso che state vivendo potrebbe rompersi a favore di una complicità ritrovata nel fine settimana. Sul piano lavorativo invece sarà difficile uscire da questo tunnel in cui vi siete inconsapevolmente infilati, quindi fate del vostro meglio.

Cancro: la fase traballante della vostra relazione amorosa finirà in questa settimana, e il rapporto con il partner si consoliderà di più se avrete pazienza. Sul lavoro oramai avete ben in chiaro che la concentrazione e la grinta è tutto ciò che vi serve per un inizio settimana alla grande.

Leone: se l'inizio settimana non brillerete sul lavoro, durante il quale potreste essere alquanto insofferenti agli occhi dei colleghi, nella seconda metà della settimana potreste essere al centro dell'attenzione, anche del partner.

Quindi sarete pronti per osare.

Vergine: la situazione di favore vissuta nella settimana scorsa vi abbandonerà in questa. Forse lo stress o comunque del malumore potrebbe compromettere le vostre performance lavorative. Stessa cosa vale per il vostro rapporto con il partner: potrebbero esserci delle litigate.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: i colleghi potrebbero mettervi soggezione per un motivo che forse voi sapete bene, ma non lasciatevi andare all'inquietudine, in modo che presto o tardi riusciate a riacquistare la grinta. Man mano che procederà la settimana, potreste avere delle emozioni intense con il partner.

Scorpione: se sarete concentrati e sarete fissi sui vostri più ambiti obiettivi, la settimana procederà in modo particolarmente positivo per voi, ma non dimenticate di chiarirvi con il partner o comunque con la vostra famiglia per alcuni dissidi creatisi precedentemente.

Sagittario: ci saranno degli ostacoli all'inizio della settimana che fortunatamente riuscirete a scavalcare senza alcuna difficoltà. L'importante è non coinvolgere le questioni sentimentali con quelle lavorative, potrebbe crearsi una situazione alquanto esplosiva. Tutto andrà meglio nel fine settimana.

Capricorno: l'inizio settimana non ci sarà quella determinazione che vi caratterizza tanto, forse perché vi sentite con le batterie "scariche" e avete bisogno di più tempo per riprendervi. D'altro canto però potreste avere una passione travolgente con il partner che persisterà per molto.

Acquario: pieni di voglia di fare e di intraprendenza amorosa, potreste avere comunque delle giornate "no" che potrebbero abbattervi sensibilmente. Sarete alla ricerca di qualche emozione forte che per il momento non troverete. Meglio concentrarsi sugli incarichi lavorativi.

Pesci: la settimana inizierà con una fortuna decisamente superiore rispetto a quella precedente. Sul piano lavorativo finalmente vedrete il frutto dei vostri sforzi, ma per l'intesa con il partner è necessario attendere il fine settimana perché ci sarà una sorpresa per voi.