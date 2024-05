L'oroscopo di venerdì 10 maggio 2024 indica che l'Acquario riceverà sorprese e i Pesci e lo Scorpione saranno fortunati. Purtroppo i segni di fuoco rimarranno alle ultime posizioni.

A seguire, le previsioni per tutti i segni dello zodiaco.

L'oroscopo di venerdì, segno per segno: Scorpione alla carica

1° Acquario: questo venerdì si presenterà denso di sorprese sul lavoro e di una passione profonda per la persona amata. Valuterete molte amicizie, ritrovando molto della vostra personalità riflessa in loro. In famiglia l'armonia sarà forte e allegra.

2° Scorpione: lo slancio sul lavoro di questa giornata potrebbe determinare molte delle vostre decisioni future. Avrete una intraprendenza nuova, in grado di fronteggiare ogni tipologia di avversità. L'amore tornerà a brillare nella vostra vita quotidiana con tante novità in arrivo.

3° Pesci: la ripresa dal punto di vista economico di questa giornata potrebbe portarvi a fare scelte molto più significative per gli acquisti ma anche per molti investimenti futuri. Sarà ora di confessare i vostri sentimenti alla persona che fa battere il vostro cuore.

4° Gemelli: non ci saranno rivali sul lavoro. Il perseguimento dei vostri obiettivi sarà appoggiato senza alcuna remora dalla vostra squadra di lavoro, ora più affiatata che mai.

Sarà tempo anche di far spazio alla tenerezza, sia in famiglia che nella coppia.

Toro poco entusiasta

5° Ariete: la creatività in costante crescita non farà altro che rafforzare l'autostima. Ora anche le idee più strambe e originali saranno messe finalmente al vaglio sul posto di lavoro. Avrete un fortissimo successo sul piano sia burocratico che finanziario.

Darete il meglio di voi in mattinata.

6° Capricorno: sarà tempo di pensare di più ai sentimenti, di fare una pausa dal lavoro che possa rigenerarvi e interessarvi di più anche alla famiglia. Farete degli incontri molto interessanti che vi apriranno le porte verso un divertimento sempre più variegato.

7° Toro: il calo dell'entusiasmo sul lavoro potrebbe essere un deterrente sul piano pratico.

Non riuscirete a dare il massimo nella vostra carriera in questo momento, ma in amore potrebbero fiorire nuove opportunità di instaurare una relazione solida.

8° Bilancia: le finanze saranno alquanto traballanti. Avrete però modo di divertirvi un po' e pensare di meno alle problematiche che in questo momento state attraversando. Avrete molta cura della famiglia, un po' meno della persona amata.

Stallo per Cancro

9° Cancro: farete del vostro meglio per ridare un po' di allegria in famiglia, ma il clima potrebbe rimanere in fase di stallo nonostante i vostri sforzi. Le questioni di carattere burocratico potrebbero intensificare il vostro impegno ma portarvi ai risultati solamente in parte.

10° Vergine: andare cauti con qualche progetto in corso potrebbe evitarvi problemi difficili da risolvere.

Il periodo burrascoso con la persona amata potrebbe concludersi soltanto con il capolinea della vostra relazione.

11° Leone: non vi sentirete dell'umore giusto per lavorare o per prendervi cura di qualcuno. Stare un po' in solitudine invece ci aiuterà a rivalutare qualche decisione presa in passato e che sta avendo qualche effetto negativo in questo momento.

12° Sagittario: purtroppo questa giornata sarà in negativo per il vostro segno dello zodiaco. La fortuna ora potrebbe risultare dispersa per quanto vi riguarda. Sul piano amoroso lo scenario potrebbe non essere all'altezza delle vostre aspettative.