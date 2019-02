Annuncio

L'Oroscopo del 14 febbraio 2019, giorno di San Valentino dedicato alla Festa degli innamorati, è finalmente arrivato. Si prospetta dunque un giovedì "effervescente", senz'altro carico di novità e buone chance offerte direttamente dall'Astrologia. Questo nuovo giorno, giro di boa di metà settimana, è il target di oggi per quanto concerne le previsioni zodiacali interessanti i settori della vita legati all'amore e al lavoro. A tal proposito, quest'oggi ad essere messi sottosopra nelle nostre analisi astrologiche i soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Diciamo subito che ad avere accanto la mano fortunata delle stelle saranno in primis tre segni, decisamente con una marcia in più rispetto agli altri sotto analisi nel contesto.

Ansiosi di sapere quali sono i segni baciati dalla fortuna il giorno di San Valentino? A gongolare soprattutto in amore saranno certamente coloro nativi del Capricorno, simbolo valutato al "top del giorno". A dare man forte al predetto segno di Terra altri due super-fortunati: Sagittario e Acquario, ambedue sottoscritti a cinque stelle. Purtroppo, non sarà un periodo buono secondo le previsioni di giovedì 14 febbraio per gli amici dello Scorpione e dei Pesci: il primo valutato "sottotono", mentre l'altro giudicato con le due stelle del "ko". Andiamo pure ad approfondire, passo passo, come si prospetta la giornata in amore e nel lavoro ai singoli segni, ricordando sempre l'appuntamento irrinunciabile con la classifica stelline posta subito a seguire.

Classifica 14 febbraio, le stelle della Festa degli innamorati

Pronti a dare un'identità ai segni più fortunati del giorno dedicato a San Valentino? Ovviamente, punto centrale di riferimento è sempre la nostra puntualissima classifica stelline, in questo caso impostata ovviamente sul 14 febbraio. Meritevole della prima posizione, dunque in giornata altamente fortunata, tutti quegli amici aventi nel proprio Tema Natale il segno del Capricorno. Al geniale segno di Terra arriverà il sostegno buono della Luna in Gemelli per quanto riguarda l'amore, mentre nel lavoro (per chi lavora, logicamente!) arriverà il prezioso sostegno di Marte, quest'oggi in entrata nel segno del Toro. Scopriamo le stelline relative ai restanti segni:

Top del giorno : Capricorno;

: Capricorno; ★★★★★: Sagittario, Acquario;

★★★★: Bilancia;

★★★: Scorpione;

★★: Pesci.

L'oroscopo di San Valentino, previsioni su amore e lavoro

Bilancia Il prossimo giovedì, Festa degli innamorati, sarà sufficientemente buono per voi "bilancini".

In amore, avrete delle risposte che aspettavate da tempo, e questo potrebbe essere già un punto a vostro favore. Cercate di dare un nuovo slancio al vostro rapporto, perché tutto potrebbe accadere oggi, anche l'inaspettato. La vostra audacia si rivelerà benefica favorendo qualche buona opportunità soprattutto tra coloro già stabilmente in coppia. Single, a molti di voi sembrerà quasi che il tempo, man mano che passa, lavori per voi. Se non lo sapete, noi lo confermiamo: le stelle sono pronte a rallegrarsi con chi è capace di pensare positivo, sappiatelo. Perciò, le previsioni di San Valentino incitano a guardare lontano con fiducia, in primis verso voi stessi e poi nelle persone a voi vicine. Nel lavoro invece, sarà bene non approfittare troppo della spinta delle stelle perché potrebbero provocare nervosismo e impazienza: con calma invece sapranno darvi l'iniziativa e lo slancio giusto.

Scorpione - Partirà non benissimo questo vostro giovedì di metà settimana, proprio nel periodo più romantico dell'anno.

Ebbene sì, questo San Valentino per tanti di voi avrà i contorni dei periodi "sottotono": fermi e calmi, ok? Non tutto è perduto... In amore intanto, fidatevi delle vostre impressioni "a pelle" e, soprattutto se state vivendo un periodo sentimentale poco sereno state certi che non durerà in eterno. Se non lo sapete ve lo sussurriamo noi: occorrerà ancora pazientare un po', poi arriverà il momento di sorridere anche per voi, ok? Single, qualcuno tra voi non si aspettasse grandi successi ma nemmeno grosse delusioni. Visto il periodo un poco altalenante, si consiglia durante questa giornata di non insistere oltre in certe situazioni: l'amore che dà tanto sognate è ad un passo dal vostro cuore; servirà solamente aspettare il momento adatto per mettere in chiaro i vostri veri sentimenti con chi sapete. Nel lavoro, i pensieri vi annebbieranno parzialmente la mente. Lasciateli a casa dunque, concentratevi solo su quello che dovete fare e non createvi parentesi mnemoniche inutili.

Sagittario - In arrivo un giovedì 14 febbraio semplicemente favoloso! Diciamo pure che gran parte della giornata di metà settimana sarà romantica e sensuale quanto basta per tirare su il morale, sia che siate liberi che accoppiati.

In amore pertanto, giornata splendida, dinamica e piena di cose interessanti da fare (tassativamente in due!). Quasi tutto il periodo ruoterà attorno ai sentimenti: non perdete l'occasione per dare nuovo slancio al rapporto, ok? Sfruttate il momento per fare quello che avete nel cuore ma non avete mai avuto il coraggio di tirare fuori: fatelo adesso, gli astri saranno con voi... Single, vi atteggerete più attivi e vitali grazie ad un nuovo modo di pensare e vedere le cose, certamente in modo positivo rispetto al passato. A chi è in attesa di conferme diciamo di prepararsi a qualcosa di emozionante: di certo il cuore non rimarrà deluso, tornerà a battere con vibrazioni piacevolissime. Nel lavoro intanto, le stelle seguiranno in maniera positiva il vostro operato, regalandovi ottime occasioni di collaborazione con i colleghi e possibilità di avanzamento.

Capricorno "top del giorno" - Giornata da valutare come splendida, a tutto campo con la buona sorte. Valutata nelle predizioni di giovedì con la massima onorificenza possibile offerta dall'Astrologia del momento, questo giovedì di festa offrirà a molti di voi tante chance da sfruttare appieno.

In amore, grazie alla splendida Luna in Gemelli saprete incantare la persona che vi interessa e la porterete dove vi indicherà il cuore. Con la giusta dose di romanticismo e tanto senso pratico, trascorrerete senz'altro una serata all'insegna della felicità più sfacciata. Single, sarà questo un giorno fortunato per voi, almeno secondo le stelle presenti nel vostro Tema Natale. Quasi tutto quello che vorrete realizzare sembrerà essere proprio nelle condizioni migliori, dunque a voi favorevoli. Pronti ad approfittare? Nel lavoro, saranno d'oro i frutti di questa sfolgorante giornata. Infatti vi attendono momenti favorevoli grazie all'arrivo di Marte nel comparto del Toro. Se avete delle richieste da far presente, il momento è ideale. Anche per eventuali acquisti importanti, approfittate di queste stelle vincenti, non ve ne pentirete.

Acquario - Una giornata più che ottima, certamente interessante dal punto di vista astrologico con ottime referenze soprattutto per quanto concerne il vostro Sole.

La Stella della Terra sarà in trigono con Marte e Urano ed in sestile a Giove: meglio di così... In campo sentimentale pertanto, con un cielo così positivo tutto dovrebbe andare per il meglio. In sottofondo arriverà anche un pizzico di fortuna generato da Venere, in positivo (seppur parziale) aspetto e pronto a regalerà novità interessanti specialmente se in coppia. Single, magnifico momento anche per molti di voi. Potrete concedervi evasioni a volontà e gli incontri saranno anche molto favoriti. Nasceranno nuove relazioni belle e durature proprio il giorno dedicato a San Valentino, a patto di volerlo veramente. Nel lavoro invece, troverete la soluzione giusta al momento giusto. In molti dimenticherete i vecchi malesseri e finalmente, dopo tante amarezze, vi prenderete delle belle soddisfazioni personali.

Pesci - Questo metà settimana per noi "pesciolini" partirà all'insegna del malessere interiore. Le stelle hanno messo in conto un periodo segnato con il pessimo "ko", purtroppo. Secondo l'oroscopo del giorno 14 febbraio intanto, ovviamente riguardo l'amore, una leggera sensazione di insoddisfazione porterà oggi e domani a litigare con la persona amata, spesso senza motivo apparente (eppure il motivo c'è, e lo sapete bene...

non è così?). Sapete anche che spesso le parole feriscono più di una lama affilata, per questo cercate di non esagerare con l'astio: perché non cercare una eventuale soluzione seduti uno fronte all'altra, magari a cena? Se single invece, alcune emozioni passate che pensavate assopite torneranno improvvisamente a farsi sentire. Alcune di queste vi faranno sorridere mentre altre vi provocheranno rabbia e rancore: calma, è acqua passata... (o no?). Nel lavoro, per concludere, non sarà un giorno fortunato quindi meglio non osare oltre di quanto richiesto. Evitate di obiettare e attendete che passi questa giornata non favorevole.