La settimana che inizia il prossimo lunedì 18 febbraio non sarà molto felice per le persone nate sotto il segno del Cancro che troveranno molti ostacoli da superare lungo il loro cammino.

Secondo quanto dice l'Oroscopo dovranno armarsi di una notevole pazienza per raggiungere i risultati che si sono prefissati nel contesto più generale di un anno che non si annuncia molto positivo per i nati sotto il segno del Cancro.

Cancro: i rapporti con gli altri

Andare d'accordo con le persone non è mai facile, né in ambito lavorativo né in famiglia, per molteplici motivi. Gli amici servono appunto per consolarvi di queste delusioni visto che ve li potete scegliere e inoltre voi del Cancro date molta importanza ai rapporti sociali perché siete fondamentalmente persone profondamente innamorate della vita e vi gratifica molto aiutare le persone che si trovano in difficoltà.

Il lavoro per la settimana prossima

Per quanto riguarda il mondo professionale purtroppo a volte la vostra generosità vi porta a strafare e a commettere conseguentemente degli errori di valutazione. Nel periodo che va dal 18 al 24 febbraio l'oroscopo prevede il ripetersi di queste spiacevoli situazioni. Vi invitiamo dunque ad essere più prudenti e a non concedere incondizionata fiducia a chi non conoscete in modo approfondito. Essendo persone un po' troppo apprensive, avrete anche in questa settimana la spiccata tendenza a mettervi nei guai. Nel fine settimana vi consigliamo di distrarvi con una persona che vi fa sentire bene andando al cinema o a vedere una rappresentazione teatrale. Vi servirà per alleggerire la crescente tensione accumulata in settimana.

Le previsioni per le donne

Dovrete guardarvi da una falsa amica che vi metterà in cattiva luce con dei vostri conoscenti allo scopo di trarre dei vantaggi personali. Purtroppo essere diplomatici non è nelle vostre corde: tendete a dire sempre quello che vi passa per la testa ma non ci si può comportare nello stesso modo con tutti. L'oroscopo prevede prevede per voi una settimana piuttosto complessa nel corso della quale dovrete cercare di modificare il vostro atteggiamento complessivo per ottenere i risultati desiderati senza litigare con nessuno. Tenete d'occhio la corrispondenza: potreste ricevere notizie particolarmente piacevoli da persone lontane che però non vi hanno dimenticato perché vi apprezzano particolarmente.