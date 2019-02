Annuncio

Nel weekend di sabato 23 e domenica 24 febbraio 2019 troviamo Plutone, Venere e Saturno nel segno del Capricorno. Mentre Giove si trova in Sagittario e Marte in Toro. Urano è situato in Ariete ed il Nodo Lunare in Cancro. Sole, Nettuno e Mercurio si trovano in Pesci e invece la Luna è collocata tra la Bilancia e lo Scorpione.

Ma vediamo ora nel dettagli le previsioni zodiacali di ciascuno dei dodici segni.

Diverbi al lavoro per il Toro

Ariete: disordinati al lavoro e in amore. Gli influssi astrali confonderanno le idee dei nativi rendendoli poco organizzati sul da farsi. Domenica 24 sarà bene evitare le discussioni amorose, specialmente nelle ore pomeridiane.

Toro: piccoli attriti potrebbero irrompere nel sabato dei nati del segno.

Il loro umore non sarà dei migliori, ma sarà meglio che evitino discussioni per non rendere instabile l'ambiente lavorativo. L'more salta un turno.

Gemelli: voglia di mondanità. La Luna in Bilancia stimolerà il desiderio di socialità dei nati Gemelli, che non perderanno occasione per girovagare in città, con la piacevole compagnia di amici fidati o dell'amato bene.

Cancro: influssi favorevoli per i nativi che risulteranno galanti come non mai all'occhio del partner. Qualche incomprensione lavorativa dei giorni precedenti peserà di meno nei loro pensieri.

Leone intraprendente

Leone: chi non risica non rosica. I nativi prenderanno alla lettera il famoso proverbio in particolare sabato 23, ed i risultati nell'ambito lavorativo non tarderanno ad arrivare.

Domenica da dedicare a partner e figli.

Vergine: fidarsi è bene ma non fidarsi è meglio. Pur non facendo parte del loro solito vocabolario, in questo fine settimana, i nati del segno seguiranno questo proverbio e risulteranno diffidenti nelle questioni amorose, mettendo ai raggi X il partner.

Bilancia: finanze ristrette. La giornata di sabato sarà favorita sul piano relazionale, amoroso o amicale che sia. Domenica invece sarà bene revisionare i conti tenendo sotto controllo entrate ed uscite.

Scorpione: ad un sabato ombroso e taciturno seguirà una domenica più serena, nella quale i nativi potranno godere dei piaceri dell'amore assieme al partner.

Pesci mondano

Sagittario: incontri stuzzicanti.

Sabato da dedicare alle incombenze lavorative: in particolare i nativi daranno il proprio meglio nei progetti autonomi. Domenica di incontri piacevoli per i single del segno.

Capricorno: noia e malinconia. Non ci sarà una vera motivazione per la quale i nati Capricorno si sentiranno annoiati e pensierosi. Ma sarà bene che si ricordino, principalmente domenica, che la noia non è altro che la preparazione per il prossimo viaggio.

Acquario: disordine lavorativo. Un collega poco amichevole potrebbe muovere una critica ai nativi del segno per il loro disordine nella strumentazione lavorativa. Ribatteranno con fermezza alle accuse ingiustificate.

Pesci: voglia di socialità. Una delle giornate migliori da quando è in corso il nuovo anno. Sarà bene che i nativi sfruttino appieno i favori astrali, ad esempio frequentando pub e locali, sabato sera. Domenica sono favorite le escursioni.