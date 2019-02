Annuncio

Per voi del segno del Leone, questo mese di marzo sarà un periodo di riflessioni, di autoanalisi, di preparazione, in vista di un periodo successivo più scoppiettante e vivace, come lo sarà poi quello di aprile. Sarete più propensi a misurare una relazione, una proposta di lavoro, qualsiasi cosa che metterà in moto le vostre meningi per valutare i pro e i contro e, contrariamente a quanto ci si può aspettare, voi saprete farlo con rapidità e perspicacia.

Previsioni Leone: amore e affetti nel mese di marzo

Avranno inizio delle nuove relazioni che comporteranno necessariamente la fine di altre, sia dal punto di vista delle amicizie che da quello prettamente amoroso. Dunque, quando dovrete scegliere chi frequentare, sarete molto diretti e non apprezzerete le persone che non sono sicure di ciò che vogliono.

I nativi della Vergine potrebbero fare al caso vostro: anche loro, infatti, sono molto sicuri di se stessi e anche loro sanno che, quando vogliono una persona, vuol dire che la desiderano davvero. Alcune coppie si consolideranno, soprattutto se hanno intenzione di rimanere insieme tutta la vita. In famiglia potrebbero nascere, invece, dei litigi per alcune questioni che vi riguardano direttamente e su cui vorreste essere i soli ad avere voce in capitolo.

Previsioni su lavoro, studio e salute

Chi lavora già, pur essendo in una condizione abbastanza stabile, potrà non sentirsi soddisfatto al 100 per cento. Vorreste avere qualcosa di più.

Per chi è in cerca di lavoro, invece, ci saranno delle opportunità lavorative da prendere assolutamente al volo e capaci di stimolare anche la vostra creatività al massimo.

Per chi studia, potrebbe essere un momento abbastanza ostico. Potreste, infatti, perdere la pazienza già dopo aver studiato una decina di pagine. Ne avrete abbastanza di questa continuità tutta uguale e monotona, ma vi dovrete ugualmente sforzare per ottenere un bel voto o comunque un risultato soddisfacente.

Potrebbero crearsi delle tensioni in famiglia che vi procureranno dei nervosismi frequenti, ma voi sapete bene come essere sempre sotto controllo e come incanalare il vostro malumore verso una zona più 'tranquilla'. Per favoreggiare questa serenità, sarebbe di enorme aiuto prendersi una tisana di tanto in tanto per favorire un riposo notturno più ristoratore. Ricaricatevi, poi, al mattino con cibi salutari e che non appesantiscano troppo.