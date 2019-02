Annuncio

Sarà un mese di marzo ottimo, pieno di iniziative interessanti, soddisfazioni al lavoro e di grande fecondità. Potrebbe essere il mese ideale per provare a farsi una famiglia oppure ad intraprendere un nuovo incarico lavorativo o semplicemente un nuovo lavoro. Avete atteso con pazienza che arrivasse il vostro momento ed eccolo qui, pronto per essere vissuto al massimo delle vostre potenzialità.

Amore e affetti

Il periodo di complessiva tranquillità si riverserà in modo positivo anche sulla vostra relazione. Come già accennato in precedenza, marzo conterrà delle possibilità più concrete di far fiorire qualcosa che è rimasto latente fino a questo momento, di rendere un amore più concreto oppure di farlo evolvere ad un passo successivo.

Tutto dipenderà ovviamente da ciò che ne pensa anche il partner, perché ricordate: le cose ovviamente si fanno in due, e anche le decisioni si devono prendere in modo concorde. Voi single avrete modo di fare degli incontri, ma dipenderà esclusivamente da voi dare il giusto peso per poter instaurare una relazione oppure no. Fra i segni con cui potreste avere più affinità c'è senza dubbio l'Ariete: potreste scoprire di avere molto in comune, come alcuni hobby o la vostra situazione attuale.

Lavoro e studio

Siete dei lavoratori che fate del vostro meglio senza osare troppo, ma in questo mese di marzo potreste avere delle opportunità di mettervi in proprio o di scalare il successo con delle promozioni fruttuose.

Questa condizione vi permetterà anche di raggiungere guadagni al di sopra di quelli che avete fatto finora. Lo studio potrebbe crearvi pochissime difficoltà, se riuscirete ad essere più concentrati sulle materie con cui avete poca dimestichezza. Certo, ci saranno momenti in cui preferirete temporeggiare e rimandare al giorno successivo per non sbattere la testa ripetutamente su un determinato argomento, ma infine riuscirete a prendere voti ottimi.

Salute

Una salute ottima si riflette fin dal vostro aspetto: sarete più propensi anche a prendervi cura di voi stessi. Non con creme idratanti od altre cose simili, ma con una alimentazione priva di ogni cosa che potrebbe nuocervi. Curatevi innanzitutto con l'idratazione interna, e con un buon apporto di vitamine della frutta.

Il vostro buonumore verrà mantenuto a lungo, e come in una reazione a catena, sarà una buona cosa anche per chi vi circonda e soprattutto per chi vi ama.