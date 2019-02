Annuncio

Per voi del segno dei Gemelli, questo marzo sarà un mese che non lascerà tregua a causa delle difficili prove a cui verrete sottoposti. D'altro canto, però, invece di prenderla negativamente, potreste ribaltare la situazione a vostro vantaggio e rendere queste sfide dei veri e propri stimoli per continuare a lottare. Voi siete dei guerrieri, ma sempre col sorriso sulle labbra, quindi questo mese rimboccatevi le maniche e non mollate, ma fate ogni cosa con tranquillità e senza fretta.

Amore e affetti

L'amore per il momento sarà deliberatamente messo da parte e ciò potrebbe favorire del malcontento all'interno della coppia. Il partner potrebbe seriamente far sfociare la sua rabbia in dissidi che - detto francamente - non avrete voglia di affrontare, perché avrete altro per la testa.

Per voi single, invece, potrebbero esserci delle novità e nuovi incontri determinanti per la vostra vita sentimentale, ma saranno degli ingressi non 'plateali', quindi starà a voi aguzzare la vista per riconoscere la persona con cui avrete vera affinità. L'Acquario potrebbe essere un compagno di avventure proprio perché dotato di vivacità e prospettive interessanti.

Lavoro e studio

Per i nati sotto il segno dei Gemelli la prova principale, di cui abbiamo accennato prima, sarà proprio il lavoro. Ci saranno tante potenziali strade favorevoli e interessantissime da percorrere, di cui vorrete sicuramente far parte: peccato che siano così tante che potreste avere le idee piuttosto confuse. Potreste farvi consigliare da chi vi ama, che sia all'interno della coppia oppure nell'ambito della famiglia, poi subentrerete voi con la vostra capacità di far fronte alle difficoltà.

Gli studenti, invece, potrebbero avere mille idee per la testa, potrebbero decidere di cambiare totalmente percorso di studi, lasciarli del tutto oppure seguire soltanto ciò che li soddisfa o che li fa sentire unici. L'unico consiglio è di decidere bene la strada da intraprendere e di non prendere decisioni affrettate: non sarebbe proprio l'ideale.

Salute

Lo stress emotivo, a causa di varie decisioni da prendere, potrebbe essere alla base di alcune litigate in piena regola che successivamente potrebbero compromettere la vostra salute anche fisica. Attenzione ai mal di testa e ai mal di stomaco: potrebbero essere indici di affaticamento. Fate le vostre cose con la calma necessaria, senza avere l'ansia di farle subito.