Maggio è alle porte e la situazione sentimentale per molti si sta scuotendo notevolmente. La Bilancia e l'Ariete decideranno di trascorrere una giornata per renderla al meglio, mentre lo Scorpione e i Pesci andranno avanti con il loro Lavoro sia per il proprio successo che per essere di ausilio ai colleghi. Il Capricorno sarà bersagliato da dubbi che risolverà presto. Di seguito, le previsioni per tutti i segni dello zodiaco.

L'oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: oggi siete decisamente sottotono, ma almeno non siete arrabbiati come prima.

È il primo passo per un fine settimana che vi risulterà alquanto incerto. Sta a voi fargli prendere una piega positiva.

Toro: i sentimenti la fanno da padrone. Potreste davvero avvertire una sensazione di struggimento per la persona amata, ma date tempo per riflettere e vedrete che sarà il partner a farsi vivo per voi.

Gemelli: avete deciso di avviare una modalità di tranquillità, ma probabilmente c'è qualcuno che disturba questo tanto ricercato stato di quiete. Non dovete isolarvi, ma almeno far capire che volete stare per conto vostro.

Cancro: dovete pensare sul da farsi in campo amoroso. Quindi sarebbe meglio rimanere in disparte per provare a mettere ordine nella vostra testa prima e nel vostro cuore poi. Non siate frettolosi, datevi tutto il tempo che vi occorre.

Leone: la vostra situazione sentimentale sta notevolmente precipitando. Dovete cercare di correre ai ripari se non volete vedere la vostra relazione rotta o comunque portarla avanti con troppe “incrinature”.

Vergine: questo venerdì ci sono troppe cose da fare in casa, e si rende necessaria una maggiore organizzazione temporale. In tal modo, le cose che sfuggiranno di mano saranno veramente poche.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: avete il progetto di un venerdì completamente diverso dagli altri giorni, in cui non sono ammessi troppi turbamenti interiori e soprattutto persone indigeste. La serata potrebbe avere dei risvolti erotici.

Scorpione: facendo un resoconto, avete “intascato” notevoli successi lavorativi e venerdì non avete di certo intenzione di fermarvi. Salute leggermente precaria, ma supererete la cosa in poco tempo e senza dover interrompere niente.

Sagittario: siete in un periodo di alti e bassi a lavoro ma non sono così estremi come vi appaiono.

Meglio il piano sentimentale, anche se dovete fare attenzione a non dire qualche parola che potrebbe rompere gli equilibri.

Capricorno: qualcuno proverà a farvi sorgere dei dubbi in merito a qualche membro della vostra famiglia. Ma voi agite come il vostro solito, ovvero basandovi sulla realtà dei fatti e non dando adito a semplici voci.

Acquario: siete molto combattuti su una questione finanziaria che non può essere rimandata, e la tensione potrebbe dare vita a dissidi intestini in famiglia. Meglio decidere cosa fare quando sarete più calmi.

Pesci: deciderete di fare qualcosa sul posto di lavoro nonostante non siate costretti a farlo, una sorta di extra che oltre a favorirvi un incremento economico potrebbe essere un grande aiuto per qualche collega.