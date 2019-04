Nella giornata di martedì 30 aprile, l'ultima del mese, gli astri riserveranno grandi guadagni economici per i Pesci, per la Vergine e per la Bilancia, complici la Luna e il pianeta Nettuno nei gradi di tali segni zodiacali. Venere e Mercurio saranno invece nel segno dell'Ariete, andando ad accrescere quel nervosismo già presente da qualche giorno. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per la giornata di martedì 30 aprile.

Previsioni oroscopo 30 aprile 2019 segno per segno

Ariete: siete ancora stanchi e stressati dal weekend appena trascorso.

Questo causerà in questa giornata di martedì ancora del nervosismo che potrebbe influenzare anche l'umore di chi vi sta attorno. Voto - 5

Toro: la Luna è nel vostro segno, e questo vi renderà in questa giornata di martedì alquanto romantici. Approfittatene per uscire assieme alla vostra dolce metà, per trascorrere una meravigliosa giornata insieme. Voto - 8

Gemelli: cercate di dire meno frasi offensive a chi vi sta attorno, state causando da qualche giorno il malumore altrui, senza nemmeno accorgervene.

Voto - 4

Cancro: la prima parte della giornata sarà all'insegna del nervosismo, soprattutto con il vostro partner. Ciò nonostante, verso fine giornata la situazione migliorerà e gli attriti amorosi d’un tratto svaniranno. Voto - 7

Leone: passerete questa giornata cercando di riparare gli errori commessi al lavoro e nella vostra vita di coppia. Cercate di non disperare: entro fine giornata, ritroverete il giusto ritmo. Voto - 7

Vergine: sarete ossessionati a lavorare questo martedì per cercare di portare qualche guadagno in più.

La situazione tuttavia potrebbe sfuggirvi di mano e causare qualche discussione con i vostri colleghi. Voto - 6

Bilancia: i litigi avuti con il partner durante lo scorso weekend, vi spingeranno a stare al lavoro il più tempo possibile. Almeno porterete qualche soldo in più durante questa giornata di martedì. Voto - 6,5

Scorpione: l'aria di nervosismo non vuole proprio andar via. Durante questa giornata, non avrete proprio voglia di stare insieme ai vostri familiari, nè tanto meno assieme al vostro partner.

Voto - 6

Sagittario: sarete parecchio indaffarati durante questo 30 aprile, al punto da dover rimandare alcuni impegni familiari, oltre ad una cena al lume di candela insieme al vostro partner. Voto - 6

Capricorno: sarete parecchio capricciosi questo martedì. Vorrete sempre di più da chi vi sta attorno, causando il malumore altrui, nonchè delle accese discussioni. Voto - 5

Acquario: il lavoro sarà un successo durante questa giornata di martedì. Ciò nonostante, le cose in famiglia non sono destinate ad andare per il meglio, a causa di alcuni litigi dei giorni precedenti.

Voto - 6,5

Pesci: dedicherete la vostra giornata interamente al lavoro, a causa di alcuni progetti lavorativi rimasti indietro. Non disperate: passerete una serata passionale assieme al vostro partner. Voto - 7,5