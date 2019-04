Tra i favoriti in amore nel weekend dal 4 al 5 maggio troviamo lo Scorpione, mentre il Cancro, il Leone e la Bilancia avranno ancora molto da riflettere sulla loro situazione sentimentale. Il Toro e i Pesci preferiranno le amicizie all'amore. Successi lavorativi per il Capricorno, il quale ripartirà carico di energie e idee.

L'oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: dovete darvi da fare per rendere questo weekend sopportabile. Ci sono miglioramenti sul piano amoroso: il partner vi darà forza e sostegno per una prova difficile a livello lavorativo.

Toro: il vostro segno questa settimana è stato tartassato, ma il weekend si presenta con un cielo sereno e tanta voglia di godersi qualche svago. Sabato, giorno favorito rispetto alla domenica, potreste avere una “reunion” fra amici.

Gemelli: questo fine settimana avete proprio ciò di cui necessitate, ovvero del rilassamento a tutto spiano. La stanchezza accumulata vi impedisce di ragionare lucidamente, quindi evitate di fare delle scelte troppo impegnative.

Cancro: ci sarà modo di riflettere la domenica, perché il sabato avrete voglia di distrarvi passeggiando con qualche amico sincero.

Discutete di ciò che vi sta a cuore, apritevi, altrimenti non risolverete i vostri problemi.

Leone: leggermente in ribasso. Ci sono dei conti che non tornano, ma non soltanto in ambito economico. Il partner è molto arrabbiato per qualcosa che voi avete omesso di dire. Dimostratevi più sinceri.

Vergine: potreste aprire uno spiraglio per le nuove relazioni o per quella in corso, ma è una questione di complicità confidenziale e non di erotismo vero e proprio. Il distacco per adesso è il vostro baluardo principale.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: qualche risposta è arrivata, almeno su alcuni dei sui tanti quesiti che affollano la vostra mente. Per ora potrebbe bastare, a patto che non diate ascolto a individui che sembrano quasi perfetti e senza difetti.

Scorpione: trascorrete il weekend con il partner, forse senza amici e parenti a fare da “contorno”. La passionalità è assolutamente da tenere in considerazione dal momento che l'intesa è salita alle stelle.

Sagittario: lasciate per un attimo le vostre problematiche lavorative per fiondarvi con il partner per una destinazione conosciuta soltanto a voi.

Ascoltate i consigli che vi vengono dati sulla vostra salute.

Capricorno: gli incarichi lavorativi nel sabato saranno più semplici e creativi rispetto alla domenica, siete alquanto carismatici in questo weekend. Riempite i momenti “vuoti” con qualche divertimento diverso dal solito.

Acquario: qualcuno riuscirà a rasserenare i vostri nervi tesi entro la fine della giornata di sabato. La vostra situazione volubile però vi rende poco disponibili verso chi vorrebbe farvi uscire dal “guscio”.

Pesci: è tempo di avventure, anche amorose.

Vi sentite anche meno oppressi da chi vi circonda.