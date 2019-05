Molti malumori si affollano fra i segni zodiacali per martedì 7 maggio. Primi fra tutti l'Ariete, l'Acquario e la Bilancia che sono arrabbiati a causa di qualche problema nei sentimenti e del lavoro che si fa sempre più faticoso. Non è proprio giornata adatta per l'amore, come infatti dimostrano le previsioni della Vergine e del Leone, mentre i Gemelli si dimostrano ancora molto incerti.

L'oroscopo di martedì 7 maggio dall'Ariete alla Vergine

Ariete: vi state portando dietro una scia di malumore che sembra contagiare chiunque vi incontri.

Qualcuno potrebbe giudicarvi permalosi, ma sapete bene che ci sono molte motivazioni dietro.

Toro: guadagni in arrivo. Le opportunità non vi mancano nella giornata di martedì, ma sembra che non diate moltissima rilevanza alla parte gestionale del lavoro. Dovete essere un po' più organizzati.

Gemelli: ancora non siete convinti a lasciarvi andare. L'incertezza vi accompagnerà per gran parte della mattinata, ma quando avrete occasione in serata di essere più spigliati, riuscirete ad essere meno inibiti.

Cancro: troppo presi dai vostri turbamenti. Dovete necessariamente essere più lucidi e attenti sulle faccende lavorative o potreste rischiare molto. Incentratevi su qualche incarico che vi interessa per riprendere il ritmo.

Leone: dovete dimostrare di andare al di là delle critiche che vi vengono rivolte, soprattutto quelle da parte del partner. La gentilezza dovrà essere la vostra parola d'ordine di questa giornata.

Vergine: rifiuterete un'avances. Siete del tutto fuori dall'ambito sentimentale, e chi è in coppia sta provando delle perplessità nei confronti del partner. Questo però non è il momento di pensarci troppo.

L'oroscopo dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: il lavoro vi sta tartassando oltre il limite consentito, e sinceramente in serata potreste avere a che fare con un malumore che nemmeno un'uscita fra amici può cancellare. Dedicatevi a qualche hobby.

Scorpione: una lite potrebbe degenerare fino a creare dei dissapori con un collega. Però vi ritroverete a pensare che la cosa non è così grave come sembrava in un primo momento. Rideteci su.

Sagittario: non state andando granché bene con il lavoro, ma avete acquistato comunque la fiducia del capo, che tutto sommato si fida di voi.

Cercate di intavolare idee che possano essere più produttive.

Capricorno: non siete così scattanti come un tempo, forse perché la bella stagione vi ha “assonnati” un po'. Dovete per forza di cose ricaricarvi quanto più possibile e far fronte a questi cambi meteorologici.

Acquario: siete scossi emotivamente da un evento che non riuscite a dimenticare, e per questo spesso reagite male con chi vi circonda anche se non se lo meritano. Avete bisogno di un viaggio ristoratore.

Pesci: state andando alla grande a lavoro, però il nervosismo potrebbe indurvi a litigare molto facilmente con qualcuno che già di per sé non è tranquillo.

Cercate un equilibrio, e alla svelta.