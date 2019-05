il mese di aprile si conclude ed inizia maggio. Cosa prevedono gli astri e le stelle per tutti i segni zodiacali nel periodo compreso tra lunedì 29 e domenica 5 maggio 2019? Di seguito le predizioni delle stelle per la settimana con amore, lavoro e salute dall'Ariete ai Pesci.

L'oroscopo per tutti i segni a inizio maggio

Ariete: la settimana sarà positiva per il segno, soprattutto nella prima parte riceverete delle buone notizie. In amore state vivendo un momento di cambiamento, sarà possibile fare nuovi incontri.

Con Giove favorevole si risolveranno alcune questioni. Nel lavoro con Saturno dissonante potreste vivere qualche piccola difficoltà.

Toro: con il Sole e la Luna nel segno il fine settimana sarà favorevole. L'intero periodo sarà positivo per voi, bene dalla vostra parte garantisce belle stelle in amore. Se lo desiderate potrebbe chiarire alcune questioni con la persona alla quale tenete. Nel lavoro, Saturno in ottimo aspetto, è successo.

Gemelli: nella giornata di martedì, cercate di stare attenti, non mancheranno momenti di nervosismo.

In amore sentite l'esigenza di sistemare alcune questioni.

Cancro: settimana agitata per il segno, cercate di non fare delle scelte troppo azzardate. In campo amoroso, potrebbe ritornare un ex.

Leone: in questo periodo importante se desiderate fare delle richieste, affrettatevi perché potrebbero avere un esito positivo. In campo amoroso, nella parte centrale della settimana avrete dei momenti di soddisfazione. Le complessità possono risolversi.

Vergine: con la Luna dalla vostra parte tutte le giornate di questa nuova settimana saranno per voi favorevoli.

Con Mercurio dalla vostra parte potrebbe sbloccare alcune situazioni lavorative. In amore, è un buon periodo per prendere delle decisioni importanti e iniziare i progetti con il partner.

Bilancia: cercate di mantenere la calma in questa prima settimana del mese di maggio. In campo lavorativo dovrete fare degli incontri ed è importante che facciate una buona impressione. In amore, con Venere in opposizione badate a ciò che dite.

Scorpione: siate cauti in campo economico. Per quanto riguarda il lavoro, nel weekend ci saranno giornate agitate.

In campo sentimentale sentite l'esigenza di avere un punto di riferimento.

Sagittario: settimana con diversi pianeti favorevoli, è un buon periodo da sfruttare sia in campo amoroso che sentimenti lavorativo. Nel lavoro, potrete mettervi d'accordo per alcuni progetti. Per quanto riguarda l'amore, vi sentite particolarmente passionali.

Capricorno: cercate di gestire al meglio le vostre finanze, soprattutto riguardo al settore lavorativo. In amore, le coppie stabili possono decidere di fare passi importanti come matrimonio convivenze, le coppie nate da poco, potrebbero vivere momenti di crisi.

Acquario: vi sentite stabili in campo amoroso, in questo periodo desiderate solo delle avventure. Per quanto riguarda il lavoro potrebbero nascere contrasti nel weekend. La settimana sarà comunque interessante, soprattutto le prime giornate.

Pesci: evitate di sottovalutare degli incontri che possono rivelarsi importanti a livello lavorativo. Potrebbero infatti esserci dei cambiamenti positivi per il vostro ruolo. In amore, il weekend sarà favorevole per voi.