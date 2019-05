Il mese di maggio sta entrando nel vivo. Arrivano le previsioni e l'Oroscopo del 2 maggio 2019. Per tutti e dodici i segni zodiacali le previsioni della giornata con amore, lavoro e salute assoluti protagonisti di questa nuova giornata. Cambiamenti importanti per alcuni segni e novità da cogliere al volo per altri. Nel dettaglio tutta la giornata.

Ariete: per i nati sotto questo segno zodiacale l'oroscopo è efficace soprattutto in amore. Riuscirete a frequentare persone nuove. Nel lavoro fatevi valere, in questo momento siete al centro dell'attenzione.

Pubblicità

Toro: durante questo periodo è il benvenuto un momento di recupero. Non lasciatevi coinvolgere da pensieri negativi che in questo momento albergano nella vostra testa.

Gemelli: per i nati sotto questo segno che hanno la possibilità di lavorare in proprio questo è periodo vincente. Potreste vivere un amore nuovo e forte, non perdete quest'occasione.

Cancro: in questo momento c'è qualcosa che potrebbe non funzionare a livello amoroso, in particolare durante la giornata di oggi sarà consigliato di mantenere la calma.

A livello lavorativo è un buon momento.

Leone: la giornata di oggi è dominata da una situazione di grande esuberanza. Bene questa fase a livello lavorativo. Novità importanti in amore, non mancheranno le emozioni.

Vergine: in questa fase alcune scelte di lavoro, di casa o personale vi costano molta fatica. Qualcuno potrebbe interrompere un'attività per iniziarne un'altra, valutate bene ogni scelta.

Previsioni 2 maggio 2019: la giornata

Bilancia: per i nati sotto questo segno zodiacale questo è il momento di instabilità.

Pubblicità

Sarebbe opportuno evitare conflitti durante la giornata di oggi.

Scorpione: per i nati sotto questo segno zodiacale in questi giorni è importante valutare con attenzione tutte le spese. Entrate e uscite in questo momento non sono alla pari. Buona invece la situazione amorosa.

Sagittario: va bene un nuovo incarico di lavoro. Avrete la possibilità di ottenere molto di più. In amore non vi importa di cambiare, questo perché siete in attesa di novità, ma nel complesso il periodo è buono.

Capricorno: per i nati sotto questo segno queste sono giornate incalzanti, anche a livello sentimentale.

Attenzione ai rapporti oggi.

Acquario: tutti coloro che vogliono vivere un amore importante o che vogliono rimettersi in gioco non devono restare solo a guardare, ma agire in questo momento.

Pesci: per i nati sotto questo segno qualcuno si ritroverà nel bel mezzo di una critica o di una polemica, attenzione alle parole che utilizzerete oggi con le persone vicine.