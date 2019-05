Nel mese di giugno 2019 troviamo Giove nel segno del Sagittario mentre Plutone e Saturno si troveranno in Capricorno. Mercurio sarà nei Gemelli come il Sole che in seguito si sposterà in Cancro, raggiungendo il Nodo Lunare e Marte. Nettuno stabile in Pesci ed Urano assieme a Venere saranno sui gradi del Toro. La Luna si sposterà dal Toro al segno dei Gemelli. Di seguito la classifica decrescente delle previsioni astrologiche per i 12 segni zodiacali.

Oroscopo, classifica del mese di giugno: Capricorno galante, Gemelli mondano

Sul podio

1° posto Capricorno: galanti. A gonfie vele sia le faccende lavorative che quelle amorose, ma queste ultime godranno di influssi maggiormente favorevoli. L'amato bene potrebbe riscoprire il loro lato galante.

2° posto Leone: occasioni da non farsi sfuggire. L'ambito amoroso sarà probabilmente tempestato da nuove conoscenze che, con tutta probabilità, sfoceranno in flirt poco impegnativi. Occasioni lavorative da cogliere al volo.

3° posto Gemelli: amore mondano.

C'è da scommettere che i nati Gemelli decideranno di dedicarsi al divertimento ed alla mondanità assieme all'amato bene. L'ambiente lavorativo godrà di un'armonia che sembrava perduta.

I mezzani

4° posto Toro: scala gerarchica. A giugno le numerose posizioni astrali favorevoli potrebbero regalare ai nati del segno uno 'scatto' di carriera che comporterà maggiori responsabilità ma anche guadagni superiori a quelli del mese scorso.

5° posto Sagittario: opportunità estere.

Da un lato sul fronte amoroso potrebbero emergere alcune gelosie, dall'altro le questioni lavorative potrebbero celare qualche novità all'estero.

6° posto Cancro: passionali. Le questioni di cuore saranno maggiormente favorite nel mese di giugno e i nati Cancro potrebbero riscoprirsi passionali in ambito amoroso, con grande soddisfazione del partner.

7° posto Ariete: cocciuti. Anche se le dissonanze planetarie risulteranno irte di ostacoli, i nativi riusciranno probabilmente a perseguire i loro obiettivi lavorativi in essere.

Gelosie amorose.

8° posto Vergine: colpo di fulmine. I nati del segno a giugno potrebbero invaghirsi improvvisamente di una persona appena conosciuta. Lavoro flop.

9° posto Acquario: cambio di rotta. Un loro superiore potrebbe cambiare o il luogo dove operano solitamente venire spostato. Il focus mensile sarà sull'adeguarsi alle nuove condizioni senza esasperazioni di sorta.

Ultime posizioni

10° posto Bilancia: stressati. Sia l'amore che il lavoro daranno filo da torcere ai nati Bilancia.

Se nel primo ambito avranno, con tutta probabilità, vedute contrastanti sulla quotidianità, nelle faccende lavorative avranno molte incombenze da portare a termine che potrebbero stressarli.

11° posto Scorpione: carpe diem. Le occasioni lavorative di giugno dovranno essere colte al volo sia perché potrebbero volatilizzarsi poco dopo, sia perché non risulteranno molto numerose.

12° posto Pesci: apatici. Contrasti planetari evidenti, col solo supporto Nettuniano, tenderanno ad abbassare l'umore nativo rendendoli apatici ed inclini all'isolamento dal mondo circostante.