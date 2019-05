La settimana che va dal 13 al 19 maggio sarà particolarmente dura per i segni dell'Ariete e del Toro. Infatti, Sole, Mercurio e Urano stazioneranno nei primi due segni zodiacali. Marte stazionerà nel segno del Cancro, che causerà degli attriti amorosi. Plutone e Saturno rimarranno nel segno del Capricorno, mentre Giove si sposterà nei gradi del Sagittario.

Previsioni della settimana dal 13 al 19 maggio 2019

Ariete: settimana di nervosismo, sia sul lavoro che con il vostro partner.

Sarete carichi di lavoro da portare a termine e questo vi stresserà parecchio. Nel fine settimana la situazione migliorarerà, venerdì recupererete il vostro affiatamento di coppia. Voto - 6,5

Toro: sarete carichi di energie da spendere durante il corso di questa settimana. Il rapporto con il vostro partner potrebbe subire una battuta d'arresto durante la settimana, causando qualche discussione. Voto - 7

Gemelli: avrete molte occasioni per concedervi una pausa e uscire con gli amici per divertirvi.

La vostra relazione di coppia non sarà delle migliori. Provate a dedicarvi di più alla vostra dolce metà. Voto - 7

Cancro: problemi di coppia per i nativi durante la settimana. Sarete infatti più distaccati del solito con la vostra anima gemella e questo potrebbe causare qualche litigio. Voto - 6

Leone: il lavoro procederà senza troppi problemi. In amore le cose andranno per il verso giusto: godrete di serate da dedicare interamente alla vostra dolce metà.

Voto - 7,5

Vergine: avrete parecchio lavoro da smaltire questa settimana. Vi darete molto da fare per terminare al più presto i vostri progetti lavorativi, ma alla fine sarete soddisfatti dei risultati raggiunti, anche sul versante economico. Voto - 7,5

Bilancia: stress e dubbi in amore saranno i protagonisti della vostra settimana. Avrete molti progetti rimasti arretrati da terminare, mentre in amore continuerete a nutrire dubbi nei confronti del vostro partner.

Voto - 6

Scorpione: non avete molta voglia di discutere con la gente a causa di alcuni malumori in famiglia. Cercate di riprendervi e risolvere la situazione. Voto - 6

Sagittario: l'inizio della settimana non sarà granchè, a causa di qualche problema in famiglia. Verso il fine settimana, la situazione migliorerà decisamente, sia in amore che in ambito lavorativo. Voto - 6,5

Capricorno: sarete particolarmente attivi durante la settimana. In amore passerete delle indimenticabili serate in compagnia del vostro partner.

Voto - 9

Acquario: avete lavorato sodo per guadagnare qualcosa in più e ora vi godrete il vostro premio tanto ambito. In amore le cose andranno per il meglio questa settimana. Voto - 8

Pesci: il lavoro procederà tranquillamente durante la settimana. In amore andrete molto d'accordo con il vostro partner, ma attenzione al weekend, poichè potrebbe esserci qualche battibecco. Voto - 7