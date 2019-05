Nel mese di giugno 2019, Giove si troverà in Sagittario e Plutone con Saturno stabili nel segno del Capricorno. Mercurio stazionerà in Gemelli, mentre Urano e Venere saranno in Toro. Il Sole viaggerà dai Gemelli al Cancro, dove si trovano il Nodo Lunare e Marte. Nettuno proseguirà lo stazionamento nei Pesci e la Luna passerà dal Toro ai Gemelli. Di seguito la classifica decrescente delle previsioni astrologiche per i 12 segni zodiacali.

Sul podio

1° posto Capricorno: galanti.

Oroscopo, classifica sull'amore di giugno: Capricorno e Cancro sulle note dell'amore

Astri decisamente favorevoli durante il mese di giugno tenderanno a far emergere la galanteria dei nativi, che spesso viene offuscata dal carattere autoritario. Il partner sarà probabilmente soddisfatto di questo loro lato caratteriale.

2° posto Vergine: colpo di fulmine. Le posizioni astrologiche del periodo potrebbero mettere sul percorso dei nati Vergine una persona nuova che li colpirà immediatamente. Visto il grande interesse suscitato, i nativi proseguiranno la conoscenza.

Pubblicità

3° posto Cancro: passionali. Durante il mese appena trascorso, i nati del segno potrebbero aver accusato un rallentamento delle questioni amorose con conseguente 'raffreddamento' dei rapporti in essere. In questo mese la situazione potrebbe però capovolgersi a favore di una ritrovata passionalità.

Metà classifica

4° posto Toro: romantici. Magari non saranno inclini ad esternarlo a parole, ma probabilmente i nati del segno dimostreranno più volte all'amato bene il loro affetto tramite molti gesti romantici.

5° posto Gemelli: amore mondano. Di restare chiusi in casa a giugno non se ne parlerà, visto che i nati Gemelli avranno con ogni probabilità voglia di uscite mondane con il partner dove divertirsi e visitare nuovi luoghi.

6° posto Leone: flirt. Si avvicina l'estate, ma ancora le configurazioni astrali non sono granchè favorevoli. Potrebbero arrivare nuove conoscenze amorose, che diverranno flirt a tempo determinato.

7° posto Sagittario: corteggiati.

Pubblicità

A giugno qualche persona potrebbe dimostrare interesse nei confronti dei nati Sagittario. Dalle loro reazioni dipenderà probabilmente l'intensità della discussione con l'amato bene.

8° posto Acquario: determinati. Il focus del mese potrebbe essere rappresentato dalla voglia nativa di costruire un futuro amoroso su solide basi. Giugno potrebbe risultare pieno di ostacoli, ma sarà il primo step verso ciò che ambiscono nelle faccende di cuore.

9° posto Ariete: gelosi.

Pubblicità

I motivi della gelosia dei nati del segno potrebbe risultare futili o addirittura inesistenti, ma gli Ariete scateneranno ugualmente un polverone dialettico. Il permanere delle relazione amorose dipenderà dal grado di sopportazione del partner.

Ultime posizioni

10° posto Bilancia: vedute contrastanti. Nel sesto mese dell'anno i nati Bilancia potrebbero dover far fronte a dei modi diversi di intendere la gestione domestica e più in particolare sul comportamento dei figli. L'accordo necessiterà di qualche compromesso.

11° posto Scorpione: taciturni. Poca la voglia di comunicare che avranno i nativi in questo periodo. L'ambiente domestico potrebbe risultare nervoso e loro di conseguenza potrebbero chiudersi.

12° posto Pesci: letargici. Le copiose dissonanze planetarie di giugno, con la sola eccezione quasi ininfluente del lento Nettuno, faranno probabilmente scegliere ai Pesci di isolarsi quanto più possibile, anche dal partner. Così facendo rischieranno seriamente di compromette il rapporto.