Durante il mese di giugno 2019 troviamo Plutone e Saturno in Capricorno, mentre Giove continuerà il suo moto in Sagittario. Mercurio sarà in Gemelli così come il Sole che successivamente si sposterà in Cancro, dove stazionano il Nodo Lunare e Marte. Venere e Urano saranno stabili nel Toro e Nettuno proseguirà in Pesci. La Luna viaggerà dal Toro ai Gemelli. Di seguito la classifica decrescente delle previsioni astrologiche per i 12 segni zodiacali.

1° posto Leone: occasioni da non perdere. Nel mese di giugno i nativi potrebbero ricevere qualche proposta lavorativa inaspettata che, grazie ai favori di Mercurio, valuteranno con oculatezza. Chi ha seminato bene da dicembre dello scorso anno potrà iniziare a vedere i primi frutti. Giorni fortunati: 2, 4, dal 7 al 19, 28 e 30.

2° posto Gemelli: briosi. Gli Astri benevoli per la quasi totalità di giugno, con la sola eccezione dei giorni dal 14 al 17, regaleranno ai nati del segno un bottino energetico d'eccezione.

L'ambiente lavorativo potrà godere di una ritrovata armonia e gli attriti del mese scorso saranno solo un vecchio ricordo. Giorni fortunati: 1, 6, 11, 18, 19 e 27.

3° posto Sagittario: opportunità estere. Sebbene molti nati Sagittario abbiano un Lavoro stabile nella città dove risiedono al momento, le posizioni astrali sembrano indicare opportunità all'estero dove potranno sfoggiare ogni loro dote. Giorni fortunati: 2, 5, 8, 9, dal 14 al 18, 27 e 30.

4° posto Capricorno: stacanovisti. Le posizioni astrologiche saranno favorevoli solo a fasi alterne ed i nativi potrebbero sopperire ai giorni meno concilianti con la tenacia che li contraddistingue. Il loro stacanovismo non passerà inosservato. Giorni fortunati: 12, 18, 21, 24 e 26.

5° posto Toro: scala gerarchica. A giugno i nati del segno potrebbero avere uno scatto di carriera che gli darà maggiori incarichi e responsabilità ma anche entrate economiche più fruttuose.

Se terranno a bada lo stress durante le giornate centrali del mese andranno alla grande. Giorni fortunati:3, 11, 19, dal 22 al 25.

6° posto Acquario: cambio di rotta. Questo mese sarà a favore dei nati Acquario più inclini al cambiamento perché un punto di riferimento lavorativo, specialmente per chi opera alle dipendenze altrui, potrebbe cambiare inaspettatamente mettendo in discussione anche il loro ruolo aziendale. Giorni fortunati: 5, 7, dal 15 al 21.

7° posto Ariete: ostinati. Dove non arriveranno i favori astrali ci penseranno i nativi con la loro cocciutaggine. Tale ostinazione, però, potrebbe rivelarsi un'arma a doppio taglio dunque faranno bene a non calcare troppo la mano. Giorni fortunati: 1, 7, 13 e 16.

8° posto Cancro: attriti lavorativi. L'ambiente lavorativo dei nati Cancro potrebbe non essersi rasserenato e presentare ancora qualche ostacolo nel rapporto coi colleghi. Ingoiare qualche rospo sarà propedeutico per coltivare la serenità anche coi colleghi dal carattere più ostico. Giorni fortunati: 14, 17 e 21.

9° posto Scorpione: carpe diem. Giugno potrebbe essere un mese di occasioni lavorative sfuggenti, specialmente per chi lavora a chiamata. Sfruttare ogni proposta trovando magari un compromesso sul prezzo risulterà la giusta soluzione. Giorni fortunati: 19, 22, 24 e 30.

10° posto Bilancia: stressati. Le posizioni astrali del periodo potrebbero mettere nel cammino dei nati Bilancia qualche ostacolo di troppo rendendoli, con ogni probabilità, oltremodo inclini allo stress. Qualche chiarimento con i colleghi in merito alle incombenze da svolgere sarà doveroso. Giorni fortunati: 1, 3, dal 6 a giorno 8.

11° posto Pesci: apatici. Il cielo del mese potrebbe rivelarsi avaro nel donare spirito d'iniziativa e voglia di fare ai nativi che, di conseguenza, potrebbero risultare agli occhi di capi e colleghi decisamente apatici. Battuta d'arresto per i lavoratori autonomi. Nessuna giornata particolarmente fortunata.

12° posto Vergine: sotto osservazione. Giugno potrebbe essere un mese davvero ostico per i nati del segno che non potranno permettersi alcuna défaillance perché i loro superiori gli staranno col fiato sul collo. Giorni fortunati: 19 e 23.