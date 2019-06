Venerdì 14 giugno 2019 troviamo la Luna transitare nel segno dello Scorpione ed il Sole assieme a Venere nel segno dei Gemelli. Mercurio, Marte ed il Nodo Lunare stazioneranno in Cancro mentre Plutone e Saturno rimarranno stabili in Capricorno. Giove continuerà il suo moto in Sagittario come Nettuno nel segno dei Pesci. Di seguito le previsioni astrologiche per i 12 segni zodiacali.

Pensieri per l'Ariete

Ariete: pensierosi. Qualche asperità astrale odierna potrebbe mettere in subbuglio la mente dei nati sotto il segno dell'Ariete, specialmente in ambito lavorativo dove i punti di riferimento sembrano cambiare continuamente.

Pubblicità

Pubblicità

Toro: burberi. Il buon Saturno nell'elemento Terra non basterà quest'oggi a regalare il buonumore ai nativi che, con ogni probabilità, risulteranno apri con le persone che avranno a che fare. Miglioramento dell'umore verso sera.

Gemelli: mondani. Il focus del venerdì sarà indirizzato probabilmente verso il divertimento tra un'uscita con gli amici di sempre e quell'acquisto rimandato da tempo. Amore in secondo piano.

Cancro: serenità lavorativa.

Oroscopo del 14 giugno 2019: Scorpione innamorato, Ariete pensieroso.

La Luna in Scorpione potrebbe regalare una giornata serena in ambito lavorativo ai nati del segno che, come accade di rado, avranno piacere a lavorare a stretto contatto coi colleghi.

Scorpione innamorato

Leone: ostacoli. Qualche impedimento od ostacolo in ambito lavorativo sarà da mettere in conto questo venerdì ma i nati Leone, c'è da scommetterci, sapranno aggirarlo in maniera repentina.

Vergine: nuovi orizzonti. Sia i nativi che hanno un lavoro solido sia quelli che invece stentano a trovare un impiego potrebbero ricevere un'allettante proposta a cui sarà difficile dire di no.

Pubblicità

Bilancia: fiacchi. Il bottino energetico fornito dagli Astri in questa giornata potrebbe risultare scarno e, di conseguenza, i nati del segno sentirsi fiacchi durante lo svolgimento delle incombenze pratiche.

Scorpione: innamorati. Non solo la Luna nel segno ma anche la restante predisposizione astrale spingerà per una giornata romantica. Il feeling tra i nativi e l'amato bene sarà molto alto.

Umore 'flop' per i Pesci

Sagittario: intransigenti.

Il segno del Sagittario spesso lascia correre quando qualcosa non gli quadra ma oggi difficilmente questo succederà. Sia in ambito lavorativo che amoroso potrebbero risultare intransigenti.

Capricorno: affettuosi. Piccole insidie lavorative potrebbero esserci ma i nati Capricorno, con ogni probabilità, potranno godere di buoni influssi sul fronte amoroso risultando oltremodo affettuosi col partner.

Acquario: cocciuti. Venerdì in cui i nati del segno potrebbero ostinarsi verso una situazione o una persona che, sino ad adesso, gli ha dato filo da torcere.

Pubblicità

Sarà bene che evitino tale cocciutaggine perché potrebbe risultare controproducente.

Pesci: umore basso. Astri dissonanti spingeranno l'umore dei nati del segno sotto i tacchi, specialmente a partire dalla tarda mattinata. Dedicarsi ad un nuovo hobby potrebbe essere la soluzione ideale.