Nel fine settimana del 15 e 16 giugno 2019 troviamo la Luna e Giove transitare nel segno del Sagittario mentre Plutone assieme a Saturno si troveranno in Capricorno. Nettuno proseguirà il suo moto in Pesci come Venere e Sole che saranno ancora sui gradi dei Gemelli. Marte, il Nodo Lunare e Mercurio stazioneranno in Cancro ed Urano sarà stabile in Toro.

Amore 'flop' per il Cancro

Ariete: gelosi. Un ambiguo comportamento del partner nel fine settimana potrebbe far storcere il naso ai nativi.

La gelosia, sopratutto domenica 16, potrebbe esplodere inesorabile scatenando un putiferio dialettico.

Toro: energici. Le forze astrali doneranno, con ogni probabilità, un copioso bottino energetico ai nati del segno che indirizzeranno nelle faccende lavorative. Amore in secondo piano.

Gemelli: perplessi. L'ambiente lavorativo potrebbe nascondere qualche insidia di troppo, specialmente nei rapporti coi nuovi colleghi. Uno strano atteggiamento o una parola fuori posto potrebbe rendere perplessi i nati Gemelli.

Oroscopo weekend 15-16 giugno: Sagittario brioso, Leone euforico.

Cancro: attriti amorosi. Astri poco concilianti nel weekend potrebbero rendere instabile il rapporto di coppia. Litigare alzando la voce sarà improbabile ma rimanere imbronciati col partner risulterà, invece, facile.

Leone euforico

Leone: euforici. Qualcosa in ambito lavorativo sembra iniziare a muoversi nella direzione e con l'intensità preferita dai nati Leone e ciò li renderà, con tutta probabilità, oltremodo euforici.

Vergine: distratti. La dissonanza mercuriale tenderà ad appannare idee dei nati del segno rendendoli inclini alle distrazioni durante lo svolgimento delle incombenze pratiche.

Bilancia: shopping. Staccare la spina dalla routine quotidiana sarà una bella mossa per i nativi che potrebbero optare anche per qualche spesa folle. Sarà bene che non esagerino in vista di eventuali periodi di magra.

Scorpione: taciturni. Poca la voglia di comunicare che avranno i nati del segno. Le persone con cui avranno a che fare se ne renderanno conto e restituiranno 'pan per focaccia'. Umore in ripresa dal pomeriggio del 16.

Sagittario brioso

Sagittario: briosi.

La Luna nel loro segno li farà divenire l'anima della festa sia che si trovino al lavoro che in famiglia o col partner saranno in grado di portare una ventata di allegria e leggerezza.

Capricorno: ostinati. Gli obiettivi dei nati del segno potrebbero essere a portata di mano ma, probabilmente, cercheranno di forzare di tempi lavorando ancora più sodo data la loro ostinazione.

Acquario: creativi. I lavoratori autonomi del segno potranno godere di una spiccata dose di creatività che, se ben indirizzata nei loro progetti in essere, potrebbe regalargli ottime soddisfazioni.

Pesci: letargici. Fine settimana in cui i nativi potrebbero decidere di staccarsi dal mondo circostante e divenire letargici. Fiacchezza ed apatia in questo modo potrebbero prendere il sopravvento.