Durante la settimana che va dal 17 al 23 giugno 2019 troviamo la Luna spostarsi dal Capricorno ai Pesci ed il Sole viaggiare dai Gemelli al segno del Cancro, dove si trovano anche il Nodo Lunare, Marte e Mercurio. Venere rimarrà in Gemelli come Nettuno che proseguirà il suo moto in Pesci. Urano sarà in Toro e Giove nei gradi del Sagittario. Plutone e Saturno saranno stabili nel segno del Capricorno. Di seguito le previsioni astrologiche per i 12 segni zodiacali.

Cancro passionale

Ariete: confusi. Idee ed intenti dei nati del segno potrebbero essere offuscate dalle dissonanze planetarie rendendoli, durante lo svolgimento delle faccende pratiche, inclini alle distrazioni.

Toro: fiacchi. Sebbene molti Astri benevoli durante questa settimana, specialmente nel weekend, i nativi potrebbero accusare un calo energetico che influenzerà negativamente le loro prestazioni in ambito lavorativo.

Gemelli: relax. Poca voglia di fare e comunicare, con la sola eccezione del brioso mercoledì, potrebbero 'colpire' i nati Gemelli durante questi sette giorni.

Dedicarsi al relax sarà la soluzione migliore.

Cancro: passionali. Dopo un periodo burrascoso sul fronte amoroso ecco che dal 20 la situazione potrebbe volgere al bello per i nativi che, con ogni probabilità, riscopriranno una passionalità amorosa rimasta sopita da un po'.

Lavoro top per il Leone

Leone: lavoro top. Il focus settimanale dei nati Leone sarà, c'è da scommetterci, improntato sulle faccende lavorative, specialmente per quelli che svolgono un a professione autonoma.

Amore in secondo piano.

Vergine: cambio di rotta. Le copiose dissonanze planetarie potrebbero mettere sul percorso dei nati del segno qualche ostacolo di troppo. Una persona di riferimento al lavoro potrebbe cambiare improvvisamente.

Bilancia: shopping. Sino a giovedì la routine potrebbe prendere il sopravvento ma dal 21 negozi online o centri commerciali potrebbero essere presi d'assalto dai nativi. Serrare i cordoni della borsa sarà indispensabile.

Scorpione: puntigliosi. Nulla sfuggirà al loro occhio e nessuno si salverà dalle loro battute al vetriolo. Una settimana dove i nati Scorpione, con tutta probabilità, risulteranno puntigliosi e pungenti con chiunque gli capiterà a tiro.

Sagittario espansivo

Sagittario: espansivi. Passati lunedì e martedì che risulteranno privi di novità, da mercoledì i nativi saranno, con ogni probabilità, inclini al divertimento ed all'espansività, con grande soddisfazione degli amici, del partner e dei figli.

Capricorno: amore domestico. Sette giorni dove il lavoro, le urgenze e gli scocciatori saranno messi al bando dai nati del segno che preferiranno coccolare il partner e godersi i piaceri dell'ambiente domestico.

Acquario: revisione amorosa. L'intera settimana potrebbe risultare pesante per i nati Acquario in quanto i comportamenti del partner non saranno i soliti e decideranno di osservarli, senza commentare, più attentamente del solito.

Pesci: senza infamia ne lode.

Gli Astri si dimenticheranno dei nativi non fornendo loro alcun aiuto specifico così questo periodo scorrerà via, probabilmente, senza troppe novità. Sarà bene usare questa stasi per ritemprare il loro benessere psico-fisico.