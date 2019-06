La seconda settimana di giugno 2019 entra ufficialmente nel vivo. Cosa prevedono le previsioni e l'Oroscopo di martedì 11 giugno 2019 per tutti e dodici segni zodiacali? Quali saranno le novità e quali cambiamenti porteranno stelle e pianeti ai segni in amore e nel lavoro? Alcuni potranno constatare un recupero, altri un lieve calo, dopo un momento positivo.

L'oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete: al momento tutto potrà suscitare in voi una reazione esagerata.

Se vi fanno un invito in serata accettate solo se è conveniente per voi, non siate troppo frettolosi.

Toro: questo periodo del mese è particolare per voi. Nel lavoro ci sono complicazioni che alla fine saranno superate grazie alla vostra determinazione. Fortunatamente l'amore è molto presente e vi permette di vivere al meglio una storia.

Gemelli: sarete particolarmente polemici nel lavoro. In amore avreste bisogno di qualche persona su cui fare riferimento e su cui contare maggiormente, ma al momento non arriva.

Oroscopo 11 giugno 2019: previsioni

Siate pazienti.

Cancro: a livello lavorativo, martedì 11 giugno, ci sarà qualche questione da risolvere legata ai soldi. Un contratto doveva essere rivisitato. Bene invece queste ore per i sentimenti.

Leone: per i nati sotto questo segno zodiacale è un momento positivo che porta novità riguardando i contatti lontani e di viaggi. Vi sentite più forti e sentite la volontà di agire di più e far valere maggiormente le vostre idee.

Vergine: martedì 11 giugno sarà possibile contare su occasioni nuove per cercare di rendere più stabile una vostra situazione personale. In amore attenzione alle polemiche.

Previsioni 11 giugno 2019: la giornata dei segni da Bilancia a Pesci

Bilancia: con la Luna nel vostro segno arrivano maggiori sensibilità e responsabilità. Potreste capire al volo da che parte sta andando una storia d'amore.

Scorpione: per i nati sotto questo segno zodiacale questa è una fase positiva e presto avrete anche il modo di rifarvi di qualche tordo che avete subito. Bene Il lavoro.

Sagittario: periodo giusto per sfruttate al meglio le nuove conoscenze, perché adesso grazie ad alcune novità o amicizia si potrà ottenere molto di più rispetto al passato.

Capricorno: vi sentite un po' distaccati ed è necessario cercare una soluzione. Attenzione alla stanchezza che si farà sentire nella seconda parte della giornata.

Acquario: alcuni nati sotto questo segno hanno voglia di cambiare vita, ma in alcuni casi non sanno da che parte andare in questo momento, quale strada intraprendere. Presto ci saranno maggiori sicurezze.

Pesci: l'amore per il momento rimane in stand-by. Il passato pesa ancora un po' troppo, ma per sbloccare queste situazioni dovete evitare di rifarvi troppo alle relazioni precedenti.