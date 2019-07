Nel mese di agosto 2019 troviamo Mercurio passare dall'orbita del Cancro, dove staziona anche il Nodo Lunare, alla Vergine. Marte, Venere, il Sole e la Luna viaggeranno dai gradi del Leone a quelli della Vergine. Nettuno rimarrà stabile in Pesci come Saturno e Plutone in Capricorno ed Urano nel segno del Toro. Giove proseguirà il suo moto in Sagittario.

Il podio

1° posto Leone: scoppiettanti. Sia sul fronte amoroso, grazie a Venere ed al Sole nel loro Elemento, che su quello lavorativo, per merito di Urano e Saturno che premieranno la loro ambizione, godranno di straordinari influssi planetari nel mese di agosto.

2° posto Gemelli: progetti in vista. Le faccende di cuore andranno probabilmente a gonfie vele per i nati del segno, a tal punto che potrebbero decidere di cambiare domicilio o avere un figlio. L'accoppiata Sole-Marte favorirà i 'colpi di fortuna'.

3° posto Bilancia: mondani. Se da un lato la quotidianità scorrerà, con tutta probabilità, senza troppe novità, dall'altra il menàge di coppia verrà impreziosito da svariate uscite mondane che terranno a debita distanza lo stress.

I mezzani

4° posto Sagittario: romantici. Le faccende di cuore saranno in pole position per i nati Sagittario durante questo caldo mese estivo dove il partner potrebbe 'riassaporare' il loro lato galante. Ambiente lavorativo stressante per futili discussioni con capi e colleghi.

5° posto Toro: finanze in risalita. Da giorno 8 al 23 saranno probabili soddisfazioni morali sul fronte lavorativo per i nativi mentre dal 24 in poi sono previste entrate economiche.

Lo scontro Fuoco-Terra favorirà 'amori passeggeri' durante il mese.

6° posto Pesci: relazioni multiple. I nati del segno potrebbero decidere di intrattenere più di una relazione amorosa contemporaneamente ma il loro fare potrebbe venir facilmente scoperto e restare, di conseguenza, con un pugno di mosche in mano. Quasi nulla la voglia di mettersi in gioco sul fronte lavorativo a cui preferiranno, con ogni probabilità, la ben più placida spiaggia.

7° posto Cancro: routine. Non vi saranno particolari novità durante questo mese estivo per i nativi almeno sul fronte lavorativo e amoroso. Invece per quanto riguarda le spese domestiche potrebbero dover fare i conti con una spesa non preventivata che li costringerà a 'tirare la cinghia' sino a fine mese.

8° posto Ariete: lavori aggiuntivi. Qualche entrata extra dovuta a lavori 'a chiamata' sarà più che probabile per i nati Ariete durante il mese di agosto.

Sul fronte amoroso, invece, potrebbero provare forte gelosia verso il partner a causa del bellicoso Marte.

9° posto Scorpione: cogliere l'attimo. L'ultima settimana di agosto potrebbe giungere ai nati del segno in cerca di occupazione una proposta di lavoro ottima per la mansione che andranno a svolgere ma meno 'appetibile' economicamente. L'occasione non andrebbe persa.

Ultime posizioni

10° posto Capricorno: stacanovisti.

Sino al 21 qualche asperità sia sulle faccende di cuore che lavorative sarà più che probabile per i nativi. Dal 22 lo stacanovismo di cui sono naturalmente dotati insorgerà, c'è da scommetterci, e lo indirizzeranno verso i progetti lavorativi in essere. Capricciosi in amore.

11° posto Acquario: lavoro 'flop'. L'ambiente lavorativo sarà, con tutta probabilità, ricco di ostacoli ed asperità sia per quanto riguarda capi e colleghi sia per i cambi dirigenziali che insorgeranno inaspettatamente. L'amore, fortunatamente, andrà decisamente meglio.

12° posto Vergine: esausti. Prenderanno più impegni del necessario ad agosto i nati Vergine accorgendosi, troppo tardi, di non avere abbastanza energie per portarli a termine. Malumori nelle coppie stabili.