La giornata di lunedì 12 agosto sarà diversificata nel panorama astrologico: mentre i segni di acqua, principalmente il Cancro e i Pesci, potrebbero avere un lunedì di scarso livello sia sul piano della salute che del lavoro; quelli di aria come la Bilancia e di fuoco come il Leone e l'Ariete avranno delle buone prospettive lavorative ed economiche che gli varranno i primi successi di questa settimana ricca di emozioni. Di seguito, le previsioni astrologiche di lunedì 12 agosto, segno per segno.

L'oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: avrete un inizio settimana carico, sveglio, vivace e per niente scontato. Avrete idee strabilianti che potrebbero costituire dei buoni passi avanti per l'ambito lavorativo, soprattutto a livello organizzativo.

Toro: affaticati. Non sarete al massimo della forma, anzi. Potreste accusare qualche acciacco o una buona dose di stress accumulato nel tempo e non del tutto “assorbito”.

Datevi da fare per ridarvi le energie necessarie per iniziare bene la giornata.

Gemelli: tantissimo amore vi attenderà in questo lunedì ricco di aspettative sentimentali ed erotiche insieme. Di certo, non starete ad attendere il partner, anzi. Farete di tutto per apparire audaci e seducenti al punto giusto.

Cancro: un po' nervosi, un po' indispettiti da qualche dispetto recentemente fatto ai vostri danni quindi per il momento non sarete propensi ad allacciare troppo con amici e colleghi.

Qualche dubbio sorgerà nei confronti del partner.

Leone: ancora una volta, sarete attenti sul posto di lavoro. Però sarete decisamente più ponderati nel prendere delle decisioni lavorative, soprattutto per i lavori nuovi. Ci saranno dei progetti anche per la vostra vita di coppia, avrete molte aspettative interessanti nei confronti del partner.

Vergine: sarete più determinati a dedicarvi a voi stessi piuttosto che a qualcuno che potrebbe dimostrarsi ingrato nei vostri confronti. Dopo una intensa attività lavorativa, farete largo agli hobby e allo shopping.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: lunedì sarà una giornata di affari a buon fine e di tanta positività dopo un po' di tempo passato a penare. Le prospettive economiche si faranno sempre più buone, un po' meno l'ambito sentimentale, con un certo distacco all'interno della coppia.

Scorpione: le amicizie andranno bene nel complesso, ma nei confronti di qualcuno potreste cominciare a maturare delle idee piuttosto negative e controproducenti.

Se il dialogo non porterà a niente, sarà bene fare una valutazione esauriente.

Sagittario: sarà un inizio settimana piuttosto movimentato sul piano pratico dell'ambito lavorativo, quindi dovrete prepararvi adeguatamente per ogni cosa vi si pari davanti. Rilassatevi più che potete, e questo consiglio varrà per tutta la settimana.

Capricorno: la spossatezza vi accompagnerà per gran parte della giornata, con dei picchi che nel primo pomeriggio daranno modo allo stress di crescere.

L'amore non rientrerà nella vostra “tabella di marcia”.

Acquario: giù di tono, vi sentirete in qualche modo “braccati” dalla vostra routine e vorreste uscirne a tutti i costi. Fate qualcosa che vi piace, che vi rassereni, e il lavoro per un po' mettetelo da parte. Distrarvi sarà un toccasana.

Pesci: la tristezza farà capolino nel vostro lunedì, però qualcuno attorno a voi potrebbe peggiorare la situazione, forse qualcuno che interessa il vostro aspetto lavorativo. Rifugiarvi nel partner vi darà quel po' di serenità che state cercando.