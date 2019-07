Nel mese di agosto 2019 il Pianeta Mercurio si sposterà dal Cancro, dove staziona anche il Nodo Lunare, al segno della Vergine. Venere, la Luna, il Sole e Marte passeranno dai gradi del Leone a quelli della Vergine. Plutone e Saturno rimarranno nel segno del Capricorno come Urano nel Toro e Giove nel Sagittario. Nettuno stabile nel segno dei Pesci.

Il podio

1° posto Leone: passionali. Un tripudio di emozioni potrebbe travolgere i nativi durante questo mese grazie alla forza propulsiva del Sole e di Venere nel loro segno che li metterà di fronte ad eventi inaspettatamente piacevoli sul fronte amoroso.

Pubblicità

Pubblicità

2° posto Sagittario: galanti. Le faccende di cuore saranno in pole position per i nati del segno ed il partner potrebbe riscoprire il loro lato galante che ultimamente avevano 'dimenticato' di avere. I primi 5 giorni del mese saranno, con ogni probabilità, i più focosi in coppia.

3° posto Gemelli: progettuali. I nati Gemelli ad agosto si godranno una stuzzicante intimità ed affettuosità con l'amato bene.

Pubblicità

Lo sfavore di Saturno ed Urano sarà attenuato ad agosto e potranno progettare più tranquillamente cambi di domicilio o mettere in cantiere l'idea di un erede.

I mezzani

4° posto Bilancia: mondani. Il fronte amoroso del mese sarà perlopiù orientato sulla mondanità rispetto all'intimità o al focolare domestico. D'altro canto stare spesso fuori casa risulterà un buon antidoto contro lo stress di coppia.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

5° posto Acquario: rifugio amoroso. Tutto girerà intorno all'amore, in tutte le sue forme, per i nati del segno. A causa delle copiose dissonanze planetarie nei restanti ambiti vorranno probabilmente concentrarsi sulle faccende di cuore, ricavandone grandi soddisfazioni affettive e morali.

6° posto Toro: flirt. Contrariamente alla loro indole da 'amore eterno' questo mese, a causa dello scontro Terra-Fuoco, potrebbero concedersi qualche conoscenza stuzzicante da cui scaturiranno piacevoli flirt.

7° posto Pesci: polivalenti. Ai nativi durante questi 31 giorni non piacerà, con tutta probabilità, prendere troppo sul serio le relazioni amorose e vorranno tenere i piedi in più scarpe. La percentuale di essere scoperti e restare a bocca asciutta sarà più che probabile.

8° posto Cancro: routine. La quotidianità dei nati Cancro potrebbe risultare ripetitiva come, d'altronde, sembrerà tale anche la sfera affettiva.

Pubblicità

Meno verve sotto le lenzuola nei primi 10 giorni di agosto.

9° posto Ariete: gelosi. Sino al 24 alcuni Astri imponenti faranno il tifo per loro, vedi il Sole e Giove, però probabilmente i nativi potrebbero sprecare tali doni planetari a causa dell'irrefrenabile quanto inspiegabile gelosia che li pervaderà, regalo non gradito di Marte.

Ultime posizioni

10° posto Capricorno: capricciosi. Plutone, Saturno ed Urano nel loro Elemento potrebbe rimarcare e mettere in evidenza una tra le loro peculiarità, ovvero l'essere incontentabili.

Pubblicità

I desideri espressi all'amato bene si faranno col passare di agosto sempre meno realistici ed il partner potrebbe fargli una sonora lavata di capo.

11° posto Scorpione: gelidi. Di coccole e grattini non se ne parlerà per i nati Scorpione durante il mese e nemmeno nell'alcova il clima sarà in linea con le temperature stagionali.

12° posto Vergine: flop. Le posizioni planetarie non risulteranno benevole nei confronti dei nati del segno. In coppia potrebbe regnare malumore ed insoddisfazione mentre i single avranno poche opportunità e neanche così ghiotte.