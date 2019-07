Nel mese di agosto 2019 troviamo Mercurio che cambierà domicilio passando dal Cancro, dove c'è già il Nodo Lunare, alla Vergine. Il Sole, la Luna, Venere e Marte passeranno dai gradi del Leone all'orbita del segno successivo, la Vergine. Saturno e Plutone permarranno in Capricorno come Giove nel Sagittario e Nettuno nel segno dei Pesci. Urano rimarrà nel segno del Toro.

Il podio

1° posto Leone: entrate economiche.

Pubblicità

Pubblicità

Gli sforzi effettuati nei progetti lavorativi dei nativi nei mesi precedenti potrebbero essere ricompensati sia economicamente che moralmente. Saturno ed Urano premieranno le idee ambiziose ma non quelle megalomani. Giorni fortunati: 1, 3, dal 5 al 9, 15, 18, 22 e 25.

2° posto Gemelli: fortuna materiale. L'ambito lavorativo risulterà, con ogni probabilità, routinario e privo di novità o scossoni degni di nota.

Pubblicità

Ma saranno i 'colpi di fortuna' ad i essere protagonisti del mese grazie all'accoppiata Sole-Marte favorevole. Giorni fortunati: 2, 7, 9, Dal 16 al 18, 21 e 31.

3° posto Ariete: lavori extra. Saranno i nati Ariete che svolgono mansioni lavorative alle dipendenze altrui ad essere probabilmente favoriti durante agosto. Sebbene potrebbe mancare la continuità in uno stesso ambiente di lavoro non mancheranno le chiamate per numerosi 'extra' ben remunerati. Giorni fortunati: 7, 11, 14, 17 e 26.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

I mezzani

4° posto Capricorno: stacanovisti. Niente e nessuno riuscirà a placare l'entusiasmo e la voglia di mettersi in gioco, lavorativamente parlando, che avranno i nativi in questo mese. Lavoreranno alacremente, specialmente durante gli ultimi dieci giorni, per far avanzare celermente i loro progetti in essere. Giorni fortunati: 18, dal 20 al 24, 26 e 30.

5° posto Toro: finanze in crescita. Sebbene la prima settimana di agosto non risulterà idilliaca sul fronte lavorativo, i nati Toro potranno contare sui restanti giorni.

Da giorno 8 sarà un crescendo di soddisfazioni morali e, dal 24 in poi, anche economiche. Giorni fortunati: 19, 21, 24, 26 e 31.

6° posto Bilancia: routinari. Durante il mese di agosto non sono previste novità eclatanti per i nati del segno ciò non vuol dire che la Dea Bendata o il loro capo si siano dimenticati della loro esistenza, piuttosto che sarà bene sfruttare l'apparente stasi per ritemprare il loro benessere psico-fisico.

Pubblicità

Giorno fortunato: 25.

7° posto Scorpione: carpe diem. I nati del segno che svolgono un lavoro alle dipendenze altrui dovranno lavorare col capo chino senza cedere ad alcuna provocazione dei colleghi. Durante l'ultima settimana chi è in cerca di occupazione dovrà cogliere al volo l'offerta che gli sarà, con ogni probabilità avanzata, anche se leggermente sotto i loro standard economici. Giorni fortunati: 26, dal 29 al 31.

Pubblicità

8° posto Sagittario: stressati. Tante forse troppe le incombenze che i nati Sagittario dovranno portare a compimento in questo caldo mese estivo. Qualche diverbio con capi e colleghi sarà più che probabile e renderà questo agosto oltremodo stressante. Giorni fortunati: 4, 8, 14 e 19.

9° posto Cancro: ristrettezze economiche. Agosto potrebbe nascondere qualche insidia per i nati del segno in quanto una spesa inaspettata potrebbe coglierli alla sprovvista. Sarà bene stringere la cinghia per l'intero mese in modo da non vedere il proprio conto prosciugarsi. Giorno fortunato: 30.

Ultime posizioni

10° posto Pesci: oziosi. La voglia di darsi da fare potrebbe latitare dalle parti dei nati Pesci. Starsene in panciolle sarà il loro 'sport' preferito e le richieste di attenzioni fatte invano da parte di figli e partner saranno da mettere in conto. Giorno fortunato: 17.

11° posto Vergine: stremati. Accumuleranno lavori su lavori accorgendosi probabilmente quando sarà troppo tardi che le loro energie, fisiche e mentali, non basteranno per tali sforzi. Proveranno ugualmente ad ultimarli arrivando stremati a fine mese. Giorni fortunati: 27, 30 e 31.

12° posto Acquario: flop. Astri decisamente dissonanti in questo mese estivo per i nati del segno che, con ogni probabilità, dovranno barcamenarsi tra cambi di scenario sul fronte lavorativo e spese extra da sostenere. Nessuna giornata particolarmente fortunata.