Nella settimana che va dal 15 al 21 luglio i nativi del segno dell'Acquario vedranno un aumento dei loro guadagni, anche grazie alla grinta che metteranno sul posto di lavoro. Capricorno otterrà di successi lavorativi, mentre la settimana dei nativi del Cancro sarà incentrata sull'amore. Ariete sarà di malumore, mentre Leone avrà bisogno di una pausa. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni dell'oroscopo per la settimana che va dal 15 al 21 luglio 2019.

Previsioni oroscopo dal 15 al 21 luglio 2019 segno per segno

Ariete: potreste avere qualche piccolo dolore fisico durante la settimana.

Ciò nonostante non vi fermerete e continuerete a lavorare e ad amare il partner come sempre per cercare di non abbattervi del tutto. Voto - 7,5

Toro: sarete di malumore durante la settimana a causa di alcuni eventi che non vanno esattamente come volete. Cercate di non far innervosire chi vi sta intorno. Voto - 6

Gemelli: potreste avere un litigio con il partner all'inizio della settimana. Ciò nonostante, con un po' di impegno e facendo ammenda potreste risolvere facilmente la situazione e far risalire l'affiatamento di coppia.

Voto - 7

Cancro: sarà una settimana piuttosto anonima sia per quanto riguarda la vostra relazione di coppia, sia sul posto di lavoro. Cercate di spezzare la vostra routine per stravolgere un po' le vostre giornate. Voto - 7

Leone: avrete voglia di concedervi una pausa e andare in vacanza per un po' durante la settimana. Potreste prendere in considerazione l'idea, dato che avrete meno lavoro da svolgere durante la settimana. Voto - 7

Vergine: sarete particolarmente nervosi durante la settimana.

Un vostro collega potrebbe rendervi la vita difficile sul posto di lavoro al punto che non avrete più voglia di lavorare. Voto - 6

Bilancia: sarà una settimana in calo sul fronte lavorativo. in quanto vi sentirete piuttosto stanchi e non riuscirete a portare a termine lo stesso quantitativo di mansioni della settimana precedete. Voto - 6,5

Scorpione: sarete particolarmente energivori e creativi durante la settimana. Sul posto di lavoro riuscirete a mettere a segno un successo dopo l'altro, mentre in amore avrete delle idee da proporre alla vostra anima gemella.

Voto - 7,5

Sagittario: avrete non pochi problemi per quanto riguarda le amicizie durante la settimana al punto che dovrete prendere la decisione se dire addio ad un vostro amico oppure no. Voto - 6

Capricorno: ci sarà una gran quantità di lavoro da svolgere durante la settimana. Ciò nonostante, con un po' di impegno riuscirete a farcela e magari ad ottenere dei guadagni extra. Voto - 7,5

Acquario: questa settimana sarete particolarmente determinati sul posto di lavoro.

Grazie alla vostra grinta i vostri guadagni potrebbero salire notevolmente e mettervi di buonumore. Voto - 7,5

Pesci: questa settimana aspettatevi di tutto sia sul posto di lavoro, sia nella vostra relazione di coppia. Sul posto di lavoro potrebbero esserci dei cambiamenti, mentre in amore aspettatevi una bella notizia. Voto - 8