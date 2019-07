La prima settimana del mese di luglio sta per concludersi, come si rivelerà questo nuovo week end estivo per i dodici segni? Dopo un momento sottotono, inizia finalmente per l'Ariete un momento di recupero, mentre il Leone vivrà due giornate estremamente positive, sia per quanto riguarda l'amore che la sfera sentimentale. Anche i Gemelli si concentreranno unicamente sull'amore e i single potrebbero fare incontri interessanti per il futuro.

Ecco di seguito l'Oroscopo completo su amore, lavoro e salute per i segni da Ariete a Pesci, per le giornate di sabato 6 e domenica 7 luglio 2019, con predizioni su amore, lavoro e salute.

Oroscopo del fine settimana, 6 e 7 luglio 2019, segno per segno

Ariete: con l’arrivo del weekend. Inizia per il segno un momento più positivo, vi sentirete energici e grintosi, la voglia di fare prevarrà. Quella di sabato potrebbe rivelarsi una giornata caotica, saranno diverse le cose da fare, ma a fine giornata vi sentirete soddisfatti del lavoro svolto. Potrebbero esserci delle novità in ambito lavorativo, al contrario la sfera sentimentale potrebbe riservarvi delle criticità.

Toro: la giornata di sabato 6 luglio si rivelerà abbastanza sottotono per il segno, sarete polemici e delle discussioni potrebbero nascere con le persone che vi stanno intorno. Cercate di evitare i conflitti e concedervi qualche momento di riposo. Domenica si recupera.

Gemelli: saranno due giornate molto positive per il segno, il mese di luglio sarà molto importante per i sentimenti e anche single potranno fare dell’incontri interessanti per il futuro.

Tuttavia gli altri consigliano di essere prudenti e di prendere una distanza da quelle persone che vi rendono nervosi e di cattivo umore.

Cancro: il weekend inizierà con delle problematiche, per quanto riguarda l’ambito lavorativo. È un momento sottotono in tal senso, potreste sentirvi insoddisfatti e desiderare maggiori gratificazioni. Siate pazienti, presto potrete ottenere i risultati ambiti. Week end positivo per i sentimenti, incontri favoriti.

Leone: sarà un fine settimana piacevole per il segno, in ambito lavorativo la giornata di sabato potrebbe regalare delle belle soddisfazioni. Al contrario domenica potrete dedicarvi agli affetti, ci sarà complicità all’interno dei rapporti di coppia mentre i single potranno fare degli incontri interessanti. Saranno due giornate ideali per organizzare una gita o un piccolo viaggio.

Vergine: nonostante alcuni momenti di agitazione e nervosismo, quello che sta per iniziare sarà un weekend positivo per il segno, soprattutto per quanto riguarda i sentimenti.

Dopo un giorno sottotono caratterizzato dalla posizione di Venere, la Vergine ritrova la serenità in amore. Incontri favoriti per i single. Le conoscenze e le relazioni che nascono in questo periodo dell’anno si riveleranno importanti per il futuro.

Bilancia: la giornata di sabato 6 e domenica 7 luglio saranno abbastanza negative per il segno, nelle giornate precedenti avete accumulato molto stress e nervosismo in ambito lavorativo. In queste giornate rischiate di riversare il vostro malumore all’interno dei rapporti interpersonali, creando contrasti e malumori con le persone care.

Sarà meglio ritagliarsi dei momenti di solitudine in cui riflettere sugli aspetti negativi e trovare un modo per cambiare le cose.

Scorpione: la settimana è stata abbastanza faticosa per il segno, ma con l’inizio del weekend potrete recuperare. Sarà un buon momento soprattutto per il fisico, le energie non mancheranno. Vi sentirete vivaci e desiderosi di stare a contatto con le altre persone, sarà un weekend importante per i rapporti interpersonali. Incontri interessanti per i single.

Sagittario: Il fine settimana porterà serenità e opportunità di confronto al segno, che durante le giornate precedenti potrebbe avere avuto dei contrasti in ambito lavorativo o sentimentale. Durante queste due giornate i nodi verranno al pettine, potrete far valere le vostre opinioni e raggiunge il compromesso che stavate cercando.

Capricorno: è un momento difficile per il segno, qualcuno potrebbe aver concluso da poco una relazione sentimentale. Questi giorni saranno caratterizzati dall’incapacità di guardare al futuro. Potrete sentirvi nostalgici e malinconici. Gli astri consigliano di concentrare le proprie energie in ambito professionale, dove potrebbero arrivare nuovi progetti.

Acquario: durante questo primo fine settimana di luglio il segno sarà agitato da alcune problematiche di tipo finanziario. Le stelle consigliano di amministrare con cautela le proprie finanze, non lasciatevi tentare da investimenti apparentemente sicuri che al contrario potrebbero rivelarsi controproducenti già da subito.

Pesci: durante le giornate di sabato 6 e domenica 7 luglio 2019 sarà bene per i Pesci prendersi una pausa dall’impegni professionali e dedicarsi all’amore. Nelle giornate precedenti infatti potrebbero essere nati dei contrasti e dei malintesi in ambito sentimentale, ma il weekend vi offrirà la serenità e l’opportunità di chiarire, ritroverete l’armonia di coppia. Incontri favoriti per i single.